Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Bu bileşikler vücudumuzdaki oksidan moleküllerini etkisiz hâle getirerek kanserli hücre oluşumunu önleyebiliyor, cilt yapısını güçlendirerek yaşlanma karşıtı etki oluşturuyor. Ayrıca kabuk kısmı lif içerdiği için vücuttan fazla kolesterolün atılımını da sağlıyor. Bu önemli faydaları sebebiyle inciri kabuğuyla birlikte tüketin. Ancak dikkat! Tarım ilacı kalıntılarından ve maruz kaldığı diğer dış etkenler ile mikroplardan iyice arındırmak için incirin kabuğunu iyi yıkamayı asla ihmal etmeyin.

Sağlık Bakanlığı'ndan sağlıklı beslenme önerileri Sağlık Bakanlığı Ramazan Bayramı'nda artacak öğün sayısı ve sağlıklı beslenmeye ilişkin önerilerde bulundu.