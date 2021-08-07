Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yaklaşık 75 bin Covid hastasından alınan tıbbi kayıtların incelenmesi sonucu elde edilen veriler koronavirüse yakalanmadan altı ay öncesine kadar grip aşısı olan kişilerin acil servise gitme ihtimalinin yüzde 58 ve ölümcül kan pıhtısı geliştirme ihtimalinin yüzde 40 daha düşük olduğunu gösteriyor. Grip aşılarının Covid korumasını nasıl sağladığını belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğunu vurgulayan araştırmacılar, yine de grip aşısının faydalı göründüğünü ve henüz Covid aşılarına erişimi olmayan ülkelerde kullanılabileceğini söylüyor.

Grip nezle belirtisi olanlara 'Covid testi yaptırın' uyarısı Tokat İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Ahmet Sümbül, Covid-19’un nezle-grip benzeri semptomlar göstermeye başladığını belirterek, “Eğer gripseniz veya nezleyseniz böyle bir semptomunuz varsa test yaptırın” dedi.

'Maske kullanımı grip vakalarını da azalttı' İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, salgının seyrine ilişkin açıklamalarda bulundu. Çok tartışılan mutasyonlu virüs konusunda panik yapmamak gerektiğini vurgulayan Memişoğlu, "İstanbul’daki mutasyonlu virüs tespit ettiğimiz ağır hasta vakalarımız, eskisinden fazla değil. Paniğe gerek yok" dedi. Memişoğlu günlük hayatta maske kullanımının normal grip vakalarında da azalmaya neden olduğunu ve hastanelere başvurunun azaldığını anlattı.