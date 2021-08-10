Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sıcakların artması ile birlikte vücudun su ihtiyacının da arttığını söyleyen iç hastalıkları uzmanı Dr. Ayça Serap Çakır “Sıcak havalarda vücudumuz terleme, sık idrara çıkma, solunumla normalden çok daha fazla su kaybı yaşar. Su kaybının artması sonucu, halsizlik, baş ağrısı, yorgunluk, tansiyon dengesizliği, kalp hastalıkları, elektrolit kaybı gibi tablolar görülebilir” dedi. Aşırı sıcak ve nemli havanın özellikle kalp-damar, tansiyon, diyabet gibi kronik rahatsızlıklar yaşayan kişiler başta olmak üzere yaşlılar ve çocuklar için risk taşıdığını vurgulayan Uzm. Dr. Çakır, yeterli sıvı alınmadığında yorgunluk, hâlsizlik, bulantı, kusma, idrarda koyulaşma, cilt kuruluğu, kabızlık ve tansiyon dengesizliği gibi tabloların ortaya çıkabileceğini söyledi. Dr. Çakır “Susamayı beklemeden günde 2-3 litre arası su mutlaka tüketin” uyarısında bulundu.

Bol su içmek zihni açıyor 2 milyon 607 bin 903 adayın gireceği Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS) önümüzdeki hafta sonu yapılacak.

Az su içenin dişi kolay çürüyor Necmettin Erbakan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Rıza Tunçdemir, az su içmenin dişler üzerindeki zararlarını anlattı.