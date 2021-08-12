Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Terlemeyle birlikte vücuttan atılan sıvı, tuz ve minerallerin kan basıncını düşürdüğünü, kalp atımında artışa yol açtığını söyleyen Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bilal Boztosun, kalbin yükünü hafifletmek için bu kaybın mutlaka yerine konması gerektiğini belirterek "Özellikle kalp damar hastalığınız varsa göğüs ağrısı şikâyetlerinizde artış görülebilir. Çünkü sıcak hava aktiviteler esnasında kalbin iş yükünü daha fazla artırır ve oksijen ihtiyacı ortaya çıkar. Bu artış da kalp krizini tetikleyebilir. Doktorunuz size kalp yetmezliği sebebiyle sıvı alımından kaçınmanız gerektiğini belirtmişse kendisiyle görüşerek ilaçlarınızın düzenlenmesi ve gözden geçirilmesini talep ediniz. Kalp yetmezliği için özellikle idrar söktürücü, tansiyon düşürücü, kalp hızını etkileyen, kanı sulandıran ilaç kullanıyorsanız, baş dönmesi sersemlik hissi yaşıyorsanız mevcut ilaçların aynı dozları yaz aylarında nabız ve tansiyonda dalgalanmalara yol açabilir ve ilaç dozlarının ayarlanması için doktorunuzla görüşmelisiniz" dedi.

Kalp hastalarına egzersiz tavsiyesi Düzenli egzersizin faydalarını açıklayan Dr. Kadir Polat, "Egzersiz, hayatı tehdit edici hastalıkla ilişkili anksiyeteyi azaltabiliyor ve hastanın kendisine güvenini arttırabiliyor. Haftada en az 5 kez 30 dakika orta düzey yoğunlukta, hafif bir nefes darlığı noktasına kadar egzersiz tavsiye ediliyor" dedi.