ZİYNETİ KOCABIYIK

Araştırmalar, koronavirüse yakalanan çocukların nadiren uzun vadeli belirtiler yaşadıklarını ve çoğunun bir haftadan kısa sürede iyileştiğini gösteriyor. Lancet Child and Adolescent Health dergisinde yayınlanan çalışmaya göre ortalama olarak, 12 ila 17 yaşlarındaki çocukların iyileşmesi bir hafta alırken, daha küçük çocuklar için hastalık beş gün sürdü. Çalışma her 20 çocuktan birinden daha azının dört hafta veya daha uzun süredir semptomlar yaşadığı ve her 50 kişiden birinin sekiz haftadan uzun süredir semptomları olduğunu gösterdi. Bildirilen en yaygın semptomlar baş ağrısı ve yorgunluktu. Diğerleri arasında boğaz ağrısı ve koku kaybı vardı.

Yaklaşık her 7 kişiden biri ‘uzun Covid’ geçiriyor Birleşik Krallık'ta yapılan bugüne kadarki en kapsamlı ‘uzun Covid’ raporu açıklandı. Birleşik Krallık Ulusal İstatistik Ofisi tarafından yapılan çalışmada 2020 yılının Nisan ayından 2021 yılı Mart ayına kadar test sonucu pozitif çıkan 21 bin 622 kişi incelenirken bu kişilerin yüzde 13,7’sinde en az 12 hafta boyunca ‘uzun Covid’ semptomları tespit edildiği bildirildi.