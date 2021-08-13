Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Brown Üniversitesi’ndeki araştırma Rhode Island eyaletinden 672 çocuk üzerinde yapıldı. Bunlardan 188'i Temmuz 2020'den sonra ve 308'i Ocak 2019'dan önce doğdu, 176'sı Ocak 2019 ile Mart 2020 arasında doğdu. Araştırmaya liderlik eden Sean Deoni, salgından önce üç ay ile üç yaş arasındaki çocuklar için standart testlerdeki ortalama IQ puanının 100 civarında olduğunu ancak pandemi sırasında doğan çocuklar için bu sayının 78'e düştüğünü bildirdi. Normalde böyle bir durum görülemeyeceğini, bunun bilişsel açıdan büyük bir bozukluğa işaret ettiğini belirten Deoni, düşen puanların arkasındaki en büyük sebebin muhtemelen evde uyarılma ve etkileşim eksikliği olduğunu söyledi. Bilim adamı, “Ebeveynler stresli ve bitkin durumda. Çocuğun normalde alacağı etkileşim önemli ölçüde azaldı” dedi.

EVLERE KAPANMA BEBEKLERİ ETKİLEDİ

Bir çocuğun hayatının ilk birkaç yılı, bilişsel gelişimi için kritik öneme sahip. Anne ve babalarında pandemi sebebiyle görülen stresin yanı sıra salgın sebebiyle bakımevleri ve oyun yerlerinin kapatılması, insanların evlere kapanmaları bebeklerin hayatını önemli ölçüde değiştirdi.

Pandemi sonrası egzersizi abartmayın Hareketsizlik, vücudu yanlış kullanma, oturarak çalışma sonucu gelişen duruş bozukluğu, kasların görevini unutturdu. Uzmanlar birdenbire kaslara yüklenmenin geri dönülmez sonuçları olabileceğini söylüyor

Pandemi ile birlikte online ev satışları arttı Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi, tüketim ve alışveriş alışkanlıklarını etkilediği gibi emlak sektörünü de etkiledi. Gelişen teknolojiyle de birlikte pandemi döneminde online gayrimenkul satışlarının da arttığı belirtiliyor.

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