Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Orman yangınlarının, ekosisteme verdiği zararın yanı sıra elverişsiz hava şartları sebebiyle astım hastalarının da belirtilerinin alevleneceğini söyleyen Alerji ve Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay “Orman yangını dumanı, çeşitli partikül maddeler, karbonmonoksit, nitrojen oksitler ve ozon öncüleri olan çeşitli uçucu organik bileşikler içerir. Bu kirli hava hem yangın bölgesindekileri, hem de rüzgârın etkisiyle dağılarak çok daha uzak bölgelerdeki insanların akciğer sağlığını tehdit ediyor” dedi.

ÇOCUKLARIMIZ RİSK ALTINDA

Artan sayıdaki orman yangınlarının akciğer hastalıkları olanları etkilemenin yanı sıra sağlıklı kişilerde astım da dâhil olmak üzere solunum yolu hastalıklarının ortaya çıkmasına yol açabileceğini anlatan Prof. Dr. Akçay “Özellikle akciğerlerinin küçük yüzey alanı sebebiyle çocuklarımız risk altında. Yüksek sıcaklıklar, yer seviyesindeki ozonun artmasına neden olur. Zemin seviyesindeki ozonun artması hava yolu iltihabına sebep olduğu ve akciğer dokusuna zarar verdiği için astımlı kişiler için tehlikelidir. Yer seviyesindeki ozona karşı en savunmasız kişiler başta çocuklar olmak üzere; yaşlılar, akciğer hastalığı olan kişiler veya aktif olarak dışarıda olan kişilerdir” diye anlattı.

Sel bölgesindeki kişileri bekleyen tehlikenin ise nem ve küf olduğunu söyleyen Prof. Dr. Akçay “Özellikle selden etkilenen evlerde küf oluşumu artış gösterir. Bu durum da astımı olanlarda belirtilerin şiddetlenmesine neden olabilir” dedi.

Aşırı dezenfektan kullanmak astımı kötüleştirebilir Türk Toraks Derneği Dünya Astım Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada astım hastalarını dezenfektan kullanımı konusunda uyardı.