Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Batı Avustralya ve Edith Cowan üniversitelerinden uzmanlar, 50 binden fazla kişiden oluşan verileri inceleyerek, K vitamininin, damar sertliği ile ilişkili kardiyovasküler hastalık riskini neredeyse yüzde 34 düşürdüğünü tespit etti. Çalışmada ayrıca K1 vitaminini sık tüketen kişilerde kalp hastalığı riskinin yüzde 21, K2 vitamini bakımından zengin gıdalarla beslenenlerde de yüzde 14 azaldığı gözlendi. K vitamini, ıspanak, brokoli, domates, yumurta, süt ürünleri, yağlı tohumlar gibi birçok bitkisel ve hayvansal besinde bulunuyor.

B12 vitamin depolarınız dolu olsun Bebeğin beyin gelişiminin sağlıklı olması için annenin sağlığının ve psikolojisinin iyi olması gerektiğini söyleyen çocuk nörolojisi uzmanı Dr. Tülün Savaş Gürses, özellikle annedeki tiroit hormonu problemleri iyot, folik asit, vitamin B12 ve protein eksikliklerinin bebeklerin beyin gelişimini olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Vücuttaki morluklar K vitamini eksiği belirtisi Vücutta sebepsiz şekilde ortaya çıkan morarma ve kanamaların K vitamini eksikliğine bağlı olabileceğini söyleyen Medipol Sefaköy Üniversite Hastanesi İç Hastalıkları Bölümünden Uzm. Dr. Cuma Emiroğlu “K vitaminin eksikliği durumunda kanama, pıhtılaşma bozuklukları ve buna bağlı olarak pek çok organın fonksiyonlarında bozukluklar meydana gelebilir” dedi.