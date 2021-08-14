Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

En çok tercih edilen takviyeler D, B12 ve C vitaminleri oldu. Gıda Takviyesi ve Beslenme Derneğinin 12 ilden katılımcılarla gerçekleştirdiği “Gıda Takviyesi Kullanımı ve Beslenme Alışkanlıkları Ölçümü” araştırmasının sonuçlarına göre son 3 ayda gıda takviyesi kullananların oranı yüzde 53 olarak belirlendi. Bu kişilerin yüzde 88’i vitamin alırken bunu sırasıyla mineraller ve diğer besinler izledi. Gıda takviyesi kullananların tercih sebebinin başında "bağışıklık sistemini güçlendirmek" gelirken kullanmayanların en önemli nedeni "fiyatların yüksekliği" oldu.