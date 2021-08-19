Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Karaciğer yağlanmasına bağlı ileri evre siroz sebebiyle komaya giren 56 yaşındaki Erol Ertem, Alman gelini Julia’nın bağışladığı karaciğerle hayata tutundu. Erol Ertem eşi ve iki oğluyla birlikte 30 yıldır Almanya’nın Stuttgart şehrinde yaşıyordu. Biri 30, diğeri 25 yaşında olmak üzere iki oğlu vardı. Deri kimyasalları üreten bir fabrikada ustabaşı olarak çalışan Ertem 2020 yılının Aralık ayında aniden fenalaştı. Kaldırıldığı hastanede “non alkolik yağlı karaciğer hastalığı” (NASH)’e bağlı olarak ileri evre siroz teşhisi kondu.

ALMANYA’DA YAPILAMADI

Tek kurtuluşu karaciğer nakli yapılmasıydı. Ancak karaciğerinde sirozun yol açtığı tümör odakları da bulunduğu için kanser şüphesi taşıması sebebiyle Alman kanunlarına göre organ nakli yapılamıyordu. Ertem’e bu şartlar altında kurtuluşu olmadığı söylendi. Aldıkları cevapla yıkılan aile internetteki araştırmalarından en başarılı karaciğer nakillerinin Türkiye’de yapıldığını öğrendi. Ailece Türkiye’ye geldiler. İstinye Üniversite Hastanesi Liv Hospital Bahçeşehir Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Ayhan Dinçkan’a başvuran Erol Ertem’in yapılan tetkiklerinde “dört dörtlük” bir karaciğer nakli adayı olduğu görüldü. Hemen donör arayışına girildi. Her iki oğlu babalarının sağlığına kavuşabilmesi için karaciğerini vermeye gönüllü oldu. Ancak farklı sebeplerden dolayı çocuklarından nakil yapılamayacağı anlaşıldı. Bu süreçte Erol Bey’in durumu iyice kötüleşmişti. Karnından düzenli olarak asit boşaltılmasına rağmen, biriken sıvı miktarı giderek artıyordu. Tam bu sırada küçük oğlu Eray’ın eşi Alman gelin Julia, ailenin imdadına yetişti ve kayınpederine karaciğerini vermek istedi. Yapılan bütün tetkikler olumluydu. 24 yaşındaki Julia gözünü kırpmadan bıçak altına yattı ve karaciğeri ile kayınpederini hayata bağladı.

O ARTIK BENİM KIZIM

Julia’nın 2015 yılından bu yana ailenin gelini olduğunu söyleyen Erol Ertem’in eşi Ayşe Hanım “Julia’nın ailesi kızlarının bir Türk’le birlikte olmasına önceleri pek sıcak bakmadı. Ancak bizi tanıyınca onlar da rıza gösterdi. Gelinimi kızım gibi severdim. Şimdi gerçekten kızım oldu. Eşimin hastalığının ilk ortaya çıktığı anda Almanya’da vermek istedi. Orada nakil yapılmayıp Türkiye’ye gelmeye karar verdiğimizde bize ‘Göreceksiniz mutlaka benim karaciğerim olacak’ demişti. Onun sayesinde ailemiz babasız kalmadı” dedi.

ETİK KURUL KARARI İLE NAKİL YAPILDI

Yağlı karaciğer hastalığının en önemli sebebinin ileri yaş, şişmanlık ve Tip 2 diyabet olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ayhan Dinçkan “Gelişmiş ülkelerde sirozun en önemli sebebi yağlı karaciğer hastalığıdır. Erol Bey de Tip 2 diyabet hastası ve sürekli olarak kilo alıp veren bir kişiydi. Bize geldiğinde son dönem karaciğer yetmezliğine girmişti. Karaciğerinde tümörler vardı ve karnında biriken sıvı sürekli olarak çekilmesine rağmen azalmıyordu. Karaciğer komasına bağlı şuur bulanıklığı gelişmişti. Oğullarından karaciğer alamayınca gelini Julia gönüllü oldu. Gelin olduğu için etik kurul onayı alınması gerekiyordu. Karar çıkınca operasyonu hemen gerçekleştirdik. Erol Bey’in karaciğeri ile birlikte karnından 20 litre sıvı çıkardık. Şu anda her ikisi de sağlıklı şekilde hayatlarını sürdürüyorlar” dedi.

Organ nakli bekleyen Hakan Taşıyan'a kardeşi böbrek, oğlu ciğer verecek Arabesk müziğin ünlü isimlerinden Hakan Taşıyan, karaciğer ve böbrek nakli için ameliyat masasına yatmaya hazırlanıyor.

Türkiye organ naklinde yüzde 72'lik oranla ikinci sırada Türkiye’nin organ bağışı duyarlılığında yüzde 72’lik bir oranla ikinci sırada olduğu gözlemlendi. Listenin birinci sırasında yüzde 74 ile Hindistan’ın liderliği göğüslediği görülürken, ikinci olan Türkiye’ye yüzde 72’lik bir oranla İspanya’nın eşlik ettiği kaydedildi.