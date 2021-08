Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Covid-19 pandemisinden çıkışın tek yolunun aşılanmak olduğunu söyleyen Ankara Üniversitesi Enfeksiyon Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İsmail Balık, şu anda yoğun bakım yataklarını dolduran hastaların neredeyse tamamının aşısızlar veya eksik aşılılar olduğunu söyledi. Yoğun bakımdaki vaka profilleri değerlendirildiğinde yoğun bakımda yatan hastalarda birinci grubu hiç aşı olmamış kişilerin oluşturduğunu vurgulayan Prof. Dr. Balık “İkinci sırada ise tek doz aşı olmuş kişiler var. Üçüncü sırada ise ikinci doz aşısını yeni olmuş ancak üzerinden henüz 10 gün geçmemiş kişiler bulunuyor. Ne yazık ki, tek doz korumuyor. Mutlaka ikinci dozu, iki doz Sinovac aşısı olanların da üçüncüsü BionTech olmak üzere üçüncü doz aşısını olması gerekir. Dördüncü sırada ise ilk iki dozunu Sinovac olmuş ancak aradan üç ay geçmesine rağmen üçüncü dozu yaptırmakta gecikmiş 50 yaş üstü vatandaşlarımız var” dedi.

AŞI, SEVDİKLERİNİZİ DE KORUYOR

Aşı karşıtlarının sığındığı iddialardan birinin “Aşı olan da hasta oluyor” cümlesi olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Balık “Aşı virüsün bulaşmasını ve başkasına bulaştırılmasını engellemiyor. Ancak ağır hastalıktan ve ölüm riskinden koruyor. Aşı olan kişilerin virüs yükü daha düşük olduğu için bulaştırma riskleri daha düşük. Yani aşı hem kişinin kendini hem de çevresindekileri koruyor” diye anlattı.

AŞISIZLAR TRAFİKTE EHLİYETSİZ DOLAŞANLAR GİBİ

Aşısız kişilerin daha bulaştırıcı olduğu için toplumda yeni ve daha tehlikeli mutasyonların ortaya çıkışına da sebep olduğunu ifade eden Prof. Dr. Balık “SağlıkBakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye’de de vakaların yüzde 90’ını oluşturduğunu açıkladığı, daha bulaşıcı ve tehlikeli olan Delta varyantı, Hindistan’da vakaların en yüksek olduğu dönemde ortaya çıktı. Tehlikeli mutasyonlar, bulaşların en yoğun olduğu dönemde gelişiyor. Aşısız kişilerin bulaştırdığı virüs toplumda yayılarak daha ölümcül mutasyonların gelişmesine sebep olur. Toplumun aşıyla bağışık hâle getirilmesi yeni mutasyonların ortaya çıkışını engellemek için de çok önemli. Aşısız kişileri trafikte ehliyetsiz olarak tehlikeli şekilde araç kullananlara benzetebiliriz. Bunların hem kendilerine hem de çevrelerine zararı var. Trafikte ehliyetsiz araç kullanmak nasıl kabul edilemezse, aşısız dolaşmak da kabul edilemez” dedi.

DELTA MUTASYONU AFFETMİYOR

Deltanın bulaşma gücünün çok yüksek olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Balık “Eğer aşılarınız tam değilse, kapalı ortamda Delta virüsü ile enfekte olmuş birinin karşısında maskenizi birkaç dakikalığına burnunuzun altına indirdiğinizde virüs kapma riskiniz yüzde yüzdür. Korunma tedbirleri Delta varyantı karşısında da etkili ancak mutlaka çift doz, gerekiyorsa üçüncü doz aşılı olmak şart. Ancak unutmamak gerekir ki, aşılı da olsanız korunma tedbirlerine mutlaka uymak gerekiyor” diye konuştu.

DELTA PLUS DELTA VARYANTI KADAR GÜÇLÜ DEĞİL

Ülkemizde de giderek yayılan Delta Plus mutasyonunun muhtemelen Delta varyantıdan daha zayıf olduğunu söyleyen Prof. Dr. İsmail Balık “Her iki mutasyon neredeyse aynı zamanda ortaya çıktı. Delta bütün dünyaya hâkim hâle geldi. Virüslerde de doğal seleksiyon vardır. Daha atletik, bulaşma gücü daha yüksek olan virüs baskın hâle gelerek diğerlerini baskılar. Delta Plus için de aynı durum söz konusu. Delta plus daha atletik bir virüs olsaydı onu biz şu anda yaygın olarak görecektik. Üstelikte Delta Plus hâkim varyant olsaydı, muhtemelen aşıların da içeriğinin değişmesi gerekecekti. Çünkü mevcut aşılar Delta Plus’a karşı yeterince koruyucu olmayabilir” dedi.

AŞILAR HER YIL DEĞİŞEBİLİR

Pfizer’in grip aşılarında olduğu gibi bugüne kadar çıkmış bütün Covid-19 mutasyonlarını içeren ve “multivalan” adı verilen yeni bir Messenger RNA aşısı yaptığını ve bununla ilgili klinik çalışmaların sürdürüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Balık “Dolayısıyla mutasyonlar aşıların etkisini şimdikinden biraz daha azaltırsa, aşı firmalarının elinde daha etkili olabilecek yeni aşılar var. Grip, koronaya göre daha hızlı mutasyon yaptığı için grip aşıları her yıl yeniden yapılır. Mutasyonlar çoğalırsa, koronavirüs aşıları da grip aşıları gibi her yıl değişebilir. Şu aşamada aşılar yeterli ve daha güçlü bir aşıya ihtiyaç yok. Ancak gerekirse herhangi bir boşluk oluşmadan yeni aşılar yerini alabilir” dedi.

BioNTech, virüsü atlatanlara tek doz uygulanacak Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulunun kararı doğrultusunda geçmişte koronavirüsü atlatan kişilere iki doz yerine tek doz BioNTech aşısı yapılacağı duyuruldu.

Hızlı bağışıklık için tek doz BioNTech önerisi Prof. Dr. İsmail Balık, hızlı bağışıklık sağlamak adına ikinci dozları ötelenebilecek BioNTech aşısının tek doz yapılmasını önerdi.