Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Kongrede yapılacak Covid-19 oturumlarında Amerika’dan Rusya’ya, İngiltere’den Almanya’ya yapılan aşı geliştirme çalışmaları detaylı olarak ele alınacak. Kongrede Dr. Özlem Türeci ile birlikte geliştirdikleri mRNA aşısı sayesinde pandemi ile mücadelede büyük rol oynayan Prof. Dr. Uğur Şahin de bir konuşma yapacak.

Uğur Şahin'den varyant açıklaması BioNTech CEO'su Uğur Şahin, geliştirdikleri aşının mevcut varyantlara karşı koruyucu olduğunu söyleyerek aşılarda şimdilik bir güncellemeye gerek olmadığını belirtti.