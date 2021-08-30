Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’de Covid-19 vakalarının artmasının ardından tam kapanma süreci yaşandığını hatırlatan Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz “Kapanma sonrasında vakaların azalması bekleniyordu. Ancak henüz aşılanmada hedeflenen noktaya gelemedik. Aşılılar Covid-19’a karşı daha korunaklı. Aşısızların oranı çok düşük değil ne yazık ki. Bu sebeple aşısızlar arasında bu hastalığın devam ettiğini görüyoruz” dedi. Tüm vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye eden Gündüz “Hem aşısızların olması hem de tedbirlerdeki gevşemeler hastalığın hızla yayılmasına yol açıyor. Hastanemizde Covid-19 sebebiyle yatan hastaların çoğunluğu aşısız hatta ağırlaşıp da yoğun bakımda yatanların tamamında aşı yok. Bu salgın artık aşısızlar arasında gidiyor. İnsanlar bu hastalıktan hayatını kaybediyor. Aşısızların aşılılara göre çok daha fazla dikkat etmesi gerek. Yeni varyantları önlemenin yolu hastalığın toplumda yaygınlığını azaltmak. Başka yapacak bir şey yok çünkü virüsün tabiatında olan bir durum. Gelecek günlerde hastalık yayılmaya devam ederse yeni varyantlar şaşırtıcı olmayacak” diye konuştu.

ABD'den dikkat çeken rapor: Aşısızlar için risk 29 kat daha fazla ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı yeni raporda, Covid-19'a karşı aşılanmamış kişilerin virüsle enfekte olma olasılığının aşılılara göre 5 kat, hastaneye yatma olasılığının ise 29 kat fazla olduğunu belirtti.