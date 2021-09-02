Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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ABD, Kanada, Avustralya ve Japonya'dan ortalama yaşı 71 olan yaklaşık 4.500 kişinin incelendiği çalışma, beyindeki Alzheimer ile bağlantılı ‘amiloid beta protein’ seviyelerinin az uyuyanlarda en yüksek düzeyde olduğunu gösterdi. Yine aynı çalışma fazla uyuyanların da normal amiloid beta seviyelerine sahip olmasalar da hafıza, tepki süresi ve esnek düşünme testlerinde daha düşük performans gösterdikleri ortaya çıktı. Yaşlılıkta aşırı uykunun depresyon belirtisi olabileceğini belirten araştırmacılar, hem fazla hem de az uyumanın yaşlılıkta beyin sağlığını olumsuz etkilediğini belirterek en idealinin sekiz saat uyku olduğunu vurguluyorlar.

Türk cerrahtan Alzheimer'ın şifresini çözecek çalışma Türkiye Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Gökhan Akdemir’in yaptığı ve beynin kendi kendini temizlemesi mekanizmasını açıklayan çalışma, dünyanın önde gelen bilim dergilerinden “Journal of General Physiology” de kapak konusu oldu.

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