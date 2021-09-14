Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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İklim değişiklikleri, beslenme, fiziksel ve genetik faktörlerin ergenliğin başlama yaşını etkileyeceğini hatırlatan Dr. Sağsak, “Beyinden kaynaklanan kist, tümör, hidrosefali, nörolojik hastalıklar da erken ergenliğe sebep olur. Kızlarda altta yatan herhangi bir hastalık riski azken, erkeklerde altta yatan hastalık oranı kızlara göre daha fazladır. Özellikle 2.5 kilonun altında doğan ve yardımcı üreme teknikleri kullanılarak dünyaya gelen bebeklerde erken ergenliği diğer çocuklara göre daha fazla görüyoruz” diye anlattı. Erken ergenliğe giren çocukların erişkin dönemde boylarının kısa kaldığını da hatırlatan Dr. Sağsak, “Çok erken başlayan ergenliklerde (kızlarda 6 yaş, erkeklerde 8 yaşından önce) kemiklerde hızlı ilerleme olur ve büyüme erken durur. Böylece ilkokulda sınıfın en uzun çocuğu iken liseye geldiğinde sınıfın en kısası olabilir. Ancak ergenlik yaşı normale yakın olan hastalarda boyda kayıp çok azdır” dedi.

'Damgalama' obezite tedavisini zorlaştırıyor Obezitenin Türkiye’deki erişkinler içerisinde yaklaşık 20 kişiyi etkilediğini söyleyen Türkiye Obezite Araştırma Derneği Başkanı Prof. Dr. Volkan Demirhan Yumuk, tedavideki en önemli engellerden birinin toplumsal “damgalama” ve “ayrımcılık” olduğunu vurguladı.

Türkiye obezite ve şeker hastalığında Avrupa’da ilk sırada Word Obesity Observatory tarafından en son girilen veriler doğrultusunda Türkiye hala Avrupa’nın en obez ülkesi olma konumunu sürdürürken, aynı zamanda şeker hastalığında da ilk sırada. Yetişkin halkın yüzde 32’sinin obez olduğu Türkiye’de, yine yetişkinlerin yüzde 12’si şeker hastası. Bu oran diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 7-8 civarında.