Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çocuk sağlığı konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi amacıyla Kağıthane Belediyesi, Liv Hospital ve Boston Childrens Hospital işbirliğinde "Pediatrik Hastalıklarda Yenilikler Üzerine Aile Atölyeleri ve Uluslararası Web Seminerleri” programı düzenlendi. Seminerlerde uzmanlar, pandemi sürecinin çocuklara etkileri ve oluşturduğu rahatsızlıklara ilişkin değerlendirmeler ve tavsiyelerde bulundu.

Pandemi döneminde çocuklarda fiziksel aktivitenin yüzde 40-50 oranında azaldığını hatırlatan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Prof. Dr. Berna Tander, “Ev içerisinde kalan online eğitimle gününü devam ettiren geri kalan zamanlarında da yoğun bir şekilde bilgisayar oyunları ve televizyon karşısında hareketsiz kalan çocuklarda duruş bozuklukları, yoğun bir şekilde bel ağrıları ve hepimizin çok iyi bildiği üzere bu hareketsizliğe bağlı kilo artışları ve kilo artışlarının sonuçlarını gördük. Geçiş döneminde, yoğun aktiviteye bağlı olarak yaralanmalar, ağrılar olabilir; umutsuz, depresif, kendi içine dönmüş çocuklar sosyal anlamda problemler yaşayabilirler. Akran zorbalığına maruz kalabilirler. Ebeveynlerin çok dikkatli, çocuklarıyla ilgili ve onlara model olacak şekilde bu süreci çocuklarıyla birlikte geçirmeleri gerekir " şeklinde konuştu.

Çocuklar siber zorba mağduru Günümüzde hayatın hemen hemen her noktasında yer alan dijital iletişim araçları, siber zorbalık gibi kötü niyetli insanların da hedefinde. Siber zorbalar, özellikle korkutulması ve etkilenmesi kolay olan çocukları seçiyor.