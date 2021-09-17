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Sağlık Bakanlığ aşılı temaslılara karantina şartını kaldırdı
17.09.2021 - 15:17 | Son Güncelleme: 17.09.2021 - 15:44
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sağlık Bakanlığı tarafından yeni alınan bir karara göre 'Covid-19 Temaslı Takibi Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi Rehberi'nde aşıları tamamlanan temaslılar ilk 5 gün boyunca HES kodunda riskli sayılmayacak. 5 günün ardından yapılacak koronavirüs testi de negatif çıkarsa temaslı olsalarda izolasyona girmeleri gerekmeyecek.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Etiketler : Sağlık Bakanlığı,HES kodu,
803603 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/saglik/803603.aspx
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