Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

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Yılar boyunca kadınların tekelinde olan estetik operasyonlar artık erkeklerin de sık başvurduğu yöntemlerden biri hâline geldi. Daha iyi görünmek isteyen erkeklerin en sık yaptırdığı estetik girişimler içinde burun operasyonlarının geldiğini söyleyen Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğrt. Üyesi Umut Zereyak “Erkeklerde de tıpkı kadınlarda olduğu gibi en çok başvurulan estetik cerrahi yöntemi rinoplasti yani burun ameliyatı oluyor. Ancak kadınlar genellikle şekil düzeltmesi için başvururken, erkekler daha rahat nefes alabilmek amacıyla geliyor ve aynı işlem sırasında burunlarının şeklinin de düzeltilmesini istiyor. Burun ameliyatlarında talep gören şekiller yıllara göre ya da ekran yüzlerine göre değişse de aslında burun şekline karar veren, sınırlar içerisinde belirleyen kişinin kendisi oluyor” dedi.

Dr. Zereyak, erkeklerin başvurduğu estetik operasyonları şöyle sıraladı:

Liposuction: Liposuctionla bölgesel incelmenin yanında, çeşitli yerlerde ve oranlarda yağ dokusu bırakılarak vücut şekillendirme işlemi yapılabilmektedir. Bu sayede atletik bir görüntü isteyen erkekler için daha önceleri kaslarla ile elde edilebilen baklava görüntüsü, artık yağlarla sağlanabiliyor.

Kepçe kulak: Çocukken belki de sevimli kabul edilen kepçe kulaklar, yaş ilerledikçe çoğunlukla uzun saç avantajı da olmayan erkekleri rahatsız etmeye başlıyor. Kulak operasyonları da erkeklere en fazla yapılan girişimler arasında yer alıyor.

Göz çevresi: 40 yaş ve üzerindeki erkeklerde göz kapağının aşağı doğru düşmesi, yüzün aşağı sarkması ve göz altı torbalanmalarının oluşması yine estetik cerrahi ihtiyacını doğuruyor. Göz altındaki fazla yağ dokusu boşaltılırken aynı doku altta oluşan boşluğu doldurmakta kullanılıyor. Bu işlemler göz içerisinden yapıldığı için iz kalmıyor.

Yüz germe: 45 yaşın üzerindekilerin ihtiyaç duyduğu bu işlem erkeklere göre düzenlenmiş edilmiş şekilde uygulanıyor. Deri altından askılanarak yüzün geri çekilmesi ve çene altındaki yağ dokusunun liposuction yöntemiyle alınması erkeklerin yüz gençleştirme yöntemlerinden.

Yargıtay'dan emsal karar! Geçim telaşında estetik yaptırmak boşanma sebebi Yargıtay, erkek ekonomik yönden zor bir dönemden geçerken kadının yüz gerdirme ve burun estetiği gibi ameliyatlar yaptırmasını boşanma sebebi saydı.

Ünlü estetikçi Akbaş: “Türkiye estetik ve plastik cerrahide dünyada ilk 3'te” Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Hayati Akbaş, estetik operasyonları için yurt dışından birçok insanın Türkiye’ye geldiğini belirterek, “Estetik plastik cerrahi, Türkiye'nin dünya üzerinde daha çok tanınmasına ve sevilmesine büyük bir katkı yapıyor. Ben de böyle bir camianın bir parçası olmaktan ülkem adına büyük bir gurur duyuyorum" dedi.

Bir günde 3 estetik ameliyat ölümüne yol açtı Sosyal medya fenomeni olan Xiaoran, bir günde üç ameliyat olmasının ardından fenalaşıp hayatını kaybetti.