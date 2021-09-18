Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Katarakt günümüzün en büyük sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Belirli yaş gruplarının görme kaybındaki azalma hayatı olumsuz etkiliyor. Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün etkileri her geçen gün yenileri ekleniyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Güler ise Covid-19'un göze etkileri konusunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

Gözün içerisindeki şeffaf merceğin çeşitli nedenlere bağlı olarak şeffaflığını kaybetmesi olarak tarif edilen katarakt, en çok 50 yaş ve üzerinde görülüyor. Kataraktın bebeklerde de görülen bir hastalık olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Güler, doğum sonrası birinci ayda mutlaka doğumsal katarakt yönünden bebeklerin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi. Çok hızlı bir şekilde göz tembelliğine yol açan ve erken dönemde tedavi edilmezse kalıcı görme kaybına neden olan katarktın ihmal edilmemesi gerektiğini söyleyen Güler, "UV ışıkları başta olmak üzere ilaçlara, şeker, tansiyon ve metabolik hastalıklara bağlı olabilir. Travmada kataraktın oluşmasında önemli rol oynar" dedi.

Kataraktın en sık görülen nedeninin genetik olduğunu, çevresel faktörlerin de etkili olduğunu söyleyen Güler, "Tek çözüm cerrahi müdahale. Genellikle topikal anestezi yani damla damlatarak hastanın gözünü uyuşturup yapılan bir ameliyat bu. Bazı durumlarda göze iğne de yapılabilir ya da genel anestezi uygulanabilir. Ameliyat sonrası en çok dikket edilmesi gereken şey ise enfeksiyon riski. Verilen damlalar düzenli kullanılmalı ve elle ovuşturma gibi temaslardan kaçınılmalı" diye konuştu.

Güler, genetik olduğu için tamamen korunmanın mümkün olmadığını, şekerin ve tansiyonun düzenli olmaması, beslenme alışkanlıkları, sigara alkol gibi faktörlerin kataraktı tetikleyebildiğine dikkat çekti. Kataraktın görme kaybına yol açmadığını hatırlatan Güler, ameliyat edildiği takdirde kalıcı görme kaybı riskinin ortadan kalktığını aktardı.

Koronavirüsün kataraktın gelişmesine etkisiyle ilgili henüz bilimsel bir veri olmadığını ifade eden Güler, koronavirüs geçiren hastalarında kataraktın hızlı bir şekilde ilerlediği yönünde tespitleri olmadığını belirtti. Güler "Ancak bunları konuşmak için çok erken. Bununla ilgili bir çok hasta ile çalışmalar yapılması gerekiyor" dedi.

KORONA VİRÜS GÖRME KAYBINA NEDEN OLUYOR

Güler, koronavirüs sonrası en sık görülen göz şikayetinin kuruluk ve alerji olduğunu hatta bütün gribal enfeksiyonlardan sonra gözlerde bu gibi şikayetlerin görüldüğünü söyledi.

Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Emre Güler, koronavirüsün göze etkilerinin bulunduğunu ancak bunların henüz araştırıldığını belirterek "Özellikle göz arkasında koronavirüsün etkileri görülüyor. Görme sinirinin tahrim olmasına, damarlarda pıhtı atmasına, damar tıkanıklığına ve görme kaybına yol açabiliyor" diye konuştu.