Türkiye Gazetesi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ile Sağlık Bakanlığı Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) iş birliğiyle geliştirilen faz-3 çalışmaları devam eden koronavirüs aşısı "TURKOVAC" uygulanmaya başladı. 3. doz hatırlatma aşısı olarak uygulanan TURKOVAC aşısı, 2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19’a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülere uygulanacak.

TURKOVAC HATIRLATMA DOZU OLARAK UYGULANMAYA BAŞLADI

İlk gönüllüye 3. doz olarak uygulanan TURKOVAC'ın faz-3 çalışmaları hakkında bilgiler veren Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Orhan Yıldız, faz-3 kapsamında daha önce aşı olmayan gönüllülere TURKOVAC'ın uygulandığını ama artık 2 doz Sinovac aşısı olan gönüllülere de hatırlatma dozu olarak yerli aşının uygulanmaya başlandığını belirtti.

E-NABIZ ÜZERİNDEN ULAŞILABİLİYOR

Faz-3 çalışmaları kapsamında gönüllülerde ciddi hiçbir yan etkinin görülmediğini vurgulayan ve tüm vatandaşları TURKOVAC aşısı için gönüllü olmaya davet eden Yıldız, "2 doz Sinovac aşısı olmuş ve Kovid-19'a yakalanmamış 18-59 yaş arası gönüllülerimiz, TURKOVAC'a 3. doz uygulaması olarak e-nabız üzerinden veya 0352 438 00 67 telefon numarasından bizlere ulaşabilir" şeklinde konuştu.

“YERLİ AŞI ÇALIŞMASINA DESTEK OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM”

Gönüllü Erdoğan Özkan ise 2 doz Sinovac aşısının ardından 3. dozda TURKOVAC gönüllüsü olduğunu anlattı. Yerli aşı çalışmasına destek olduğu için mutlu olduğunu aktaran Özkan, vatandaşların gönül rahatlığıyla TURKOVAC yaptırabileceklerini kaydetti.

TURKOVAC'DA Faz- 3 çalışmaları başladı Yerli aşı TURKOVAC'ın faz 3 çalışmalarının Erzincan'da başladığı duyuruldu.