Türkiye Gazetesi

Science Translational Medicine adlı bilimsel dergide yayınlanan bir araştırmanın sonuçlarına göre, hamile kadınların bebeklerinin cinsiyetine bağlı olarak koronavirüse farklı tepkiler verebilmektedir. Yapılan çalışmada, erkek plasentaların, annenin koronavirüse yakalandıktan sonra dişi plasentalardan daha fazla proinflamatuar gen ve protein ürettiği görüldü.

“BU HEYECAN VERİCİ BİR DURUM”

Yale Üniversitesi'nde çalışmaya dahil olmayan bir virolog ve immünolog olan Akiko Iwasaki, “Çalışmanın bulguları, bebeğin cinsiyetin annenin viral bir enfeksiyona nasıl tepki vereceğini belirleyebileceği anlamına geliyor. Anne enfeksiyonunun fetüsü önemli ölçüde etkileyebileceğini biliyorduk, ancak fetüsün anneyi nasıl etkilediğini bilmiyorduk. Bu heyecan verici bir durum, çünkü düşünmeye alıştığımız şeylere fazladan bir katman ekliyor” dedi.

ERKEKLERİN KORONAVİRÜSE YAKALANMA OLASILIĞI DAHA YÜKSEK

Bununla birlikte, Covid-19 pandemisinin ilk günlerinden bu yana araştırmacılar, erkek ve kadınların bağışıklık sistemlerinin koronavirüse nasıl tepki verdiği konusunda önemli farklılıklar buldu. Erkeklerin koronavirüse yakalanma ve ölme olasılığının daha fazla olduğu görüldü.

ÇOK AZ ŞEY BİLİNİYOR

Bilim adamları, erkeklerin kadınlardan daha yavaş bir bağışıklık tepkisi oluşturma eğiliminde olduğunu, ancak aynı zamanda daha fazla proinflamatuar molekül ürettiiğini söyledi. Bu durum ise onları sitokin fırtınaları gibi ölümcül komplikasyonlara karşı daha duyarlı hale getiriyor. Ancak hamilelik ve COVID-19'un birbirini nasıl etkilediği hakkında çok az şey biliniyor.

68 HAMİLE ANNE İNCELENDİ

Massachusetts General Hospital ve Harvard Medical School'daki araştırmacılar, 38'i gebeliklerinin üçüncü trimesterinde Covid-19’a yakalanan 68 hamile kişinin plasenta, anne kanı ve kordon kanını analiz etti. (Kadınların hepsi aşısızdı, çünkü çalışma aşılar piyasaya sürülmeden önce yapıldı).

Bilim insanları, Covid-19 enfeksiyonuna yanıt olarak virüsten etkilenmeyen gebeliklerden alınan plasentalara kıyasla, koronavirüse maruz kalan erkek plasentaların interferon ile uyarılan genler (ISG'ler) olarak adlandırılan proinflamatuar immün aktivasyon genlerinin daha yüksek üretimine sahip olduğunu buldu. Erkek plasentalar ayrıca dişi plasentalardan daha fazla sitokin üretti.

“İLERLEYEN DÖNEMLERDE ETKİLERİNİN NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ”

Araştırmacılar, bu değişimin yaşamın ilerleyen dönemlerinde nörogelişimsel veya metabolik hastalık geliştirme riskinin artmasıyla da bağlantılı olduğunu söyledi. Massachusetts General Hospital’da kadın doğum doktoru ve Harvard Tıp Okulu'nda yardımcı doçent olan Andrea Edlow, “Bu durumun çocuk için ilerleyen dönemlerde etkilerinin ne olacağını hala bilmiyoruz. Fakat, bu çocukların gelişimini cinsiyet temelinde takip etmek kesinlikle önemli. Çünkü plasentada önemli farklılıklar gördük. Bu da rahim içi ortamın hafif maternal hastalık ortamında bile aniden değiştiğini düşündürüyor.” dedi.

ERKEK BEBEKLER DAHA AZ KORUYUCU ANTİKOR ÜRETİYOR

Diğer taraftan araştırmacılar, fetüsün cinsiyetinin, hamile annenin bağışıklık tepkisini de etkilediğini açıkladı. Koronavirüsle enfekte olan anneler, erkek fetüs taşırken dişi fetüs taşıdıklarına kıyasla daha az antikor üretti. Yani erkek bebeklere daha az koruyucu antikor aktardılar.

HAMİLELERİN KORONAVİRÜSE YAKALANMA NEDENİ OLABİLİR

Edlow, bu durumun erkek çocukları doğumdan sonra Covid-19 enfeksiyonuna daha duyarlı hale getirebileceğini ve hamilelerin neden ciddi Covid-19 geliştirmeye karşı daha savunmasız olduğunu açıklayabileceğini belirtiyor.

AŞI ÇAĞRISI YAPILDI

John Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu'nda virolog ve pediatrik bulaşıcı hastalıklar profesörü olan ve araştırmaya dahil olmayan Ruth Karron, Covid-19’un hamilelikte ölümcül olabileceğine dikkat çekerek aşılanmanın önemine dikkat çekti: “Çalışmanın bulguları oldukça önemli. Hamileler için şu anda aşıdan daha koruyucu bir önlem yok. ABD’de Covid ile hastaneye yatırılan hamilelerin yüzde 97'si hasta ve aşısız.”

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