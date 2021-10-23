Türkiye Gazetesi

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresinde konuşan Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinolojisi Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Pirgon, pandemi döneminde ailelerin çocuklarını enfeksiyondan korumak için kullandığı destekleyici ürünlerin erken ergenliğe sebep olduğunu belirtti.

Pirgon, “Anne babalar çocuğun bağışıklığı yükselsin diye bitkisel ürünler, ne olduğunu bilmediğimiz vitamin hapları verdiler. Bu ürünlerin bir kısmı endokrin bozucu etki yaparak hormonal sistemi değiştirdi ve erken ergenliğe sebep oldu. Kapanmaların bitmesinden hemen sonra polikliniklerimize ergenliği başlamış, 6, 7, 8 yaşında kızlar başvurdu. Ne yaptığını sorduğumuz aileler, 1 yıl boyunca bağışıklık sistemini güçlendirecek bitkisel ürünler içirdiklerini söyledi” dedi.

Obezite erken ergenliği artırıyor Çocukluktan erişkinliğe geçiş dönemi olarak kabul edilen ergenliğin kızlarda ortalama 8 ile 13 yaş, erkeklerde ise 9 ile 14 yaş arasında başladığını söyleyen Yeditepe Koşuyolu Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları, Çocuk Endokrinoloji Uzmanı Dr. Elif Sağsak “Özellikle obezite problemi yaşayan kız çocuklarında ergenlik yaşı öne kaydı. Ancak bazı hastalıklar da erken ergenliği tetikleyebilir” dedi.

Pandemi stresi çocukları erken ergenliğe soktu Covid-19 pandemisinin çocukluktan gençliğe geçişte önemli bir köprü dönemi olan ergenliği tetiklediği bildiriliyor.