Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından paylaşım yaparak aşı çağrısını yeniledi. Koca, aşıya yönelik spekülasyonlara ilişkin yaptığı açıklamada, Covid-19 aşısı yaptıranların da korona olabileceğini söyleyip, aşı sayesinde hastalığın çok daha kolay atlatılabildiğine dikkat çekerek, "Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır." dedi.

"HASTALIĞI YAŞAYAN TANIDIKLARINIZLA KONUŞUN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Aşılarınızı yaptırmadıysanız veya devam dozunu öncelikli konularınız arasında görmüyorsanız, hastalığı yaşayan tanıdıklarınızla konuşun. Aşı hakkında en gerçekçi fikre sahip olanlar, Covid-19’u aşı yardımıyla atlatanlardır. Lütfen aşılarınızı yaptırın” ifadelerine yer verdi.

Koronavirüste son durum belli oldu: Vaka sayısı kritik seviyenin altına düştü Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı güncel koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 351 bin 184 Covid-19 testi yapıldı, 26 bin 217 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi ise hayatını kaybetti.

Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı.