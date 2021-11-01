Türkiye Gazetesi

Duygu YILMAZ

Güzel bir gece uykusu, bebeğinizin gün boyu öğrendiklerini düzenlemesini, enerji depolarını yenilemesini ve yeni güne öğrenmeye açık olarak başlamasını sağlar. Bebeklerin uykuya olan ihtiyacı ise büyüme dönemlerine göre değişiyor. Uzmanlar sağlıklı uyku alışkanlığı kazandırmak için bebeklikten itibaren belirli bir rutin oluşturulmasını öneriyor. Çünkü rutini seven bebekler, kendilerini daha güvende hissedeceklerdir. Ilık bir banyo yaptırmak, masaj, hafif müzik dinletmek ya da masal okumak rahat uykuya geçişte işinizi kolaylaştıracaktır. Her gün pijamalarını giydirip ‘pış pış’ gibi kelimeleri tekrarlamanız da bir süre sonra bebeğinize uykuyu hatırlatacaktır.

GECE VE GÜNDÜZ AYRILMALI

Dikkat etmeniz gereken şey ise tabii ki ışık... Bebeğinizin uyuduğu oda olabildiğince karanlık olmalı. Gece uyandığında oyun vaktinin geldiğini düşünmemesi için ise çevresinde dikkatini çekecek oyuncaklar bulundurmamalısınız. Ebeveynler arasında en çok yapılan yanlışlardan biri de ‘yorulursa çabuk uyur’. Geç uyuttuğunuz bebeğiniz gece yarısı da uyanabilir. Çünkü yorgun olan bebek uykuya dalmakta ve uykuda kalmakta zorlanacaktır. Bu yüzden bebeğinizin yorgunluk belirtilerini iyi gözlemlemenizde ve çıkardığı seslere iyi odaklanmanızda fayda var.

UYKUYA ARKADAŞ DESTEĞİ

Çok tüylü olmayan, yumuşak yapılı uyku arkadaşları çocukların sağlıklı uyku alışkanlığı kazanması için tercih edilen ve 0-5 yaş arası dönemde çocuğun uykuya daha kolay dalmasını, kendini güvende hissetmesini sağlayan nesnelerdir. Bebekler 4. aylarına geldiklerinde kendi kendine uyumaya hazır hâle gelirler. Bu aydan itibaren yavaş yavaş kendi yatağında uyku arkadaşıyla uyuyabilirler. Uyku arkadaşı denildiğinde ilk aklınıza oyuncak gelebilir. Ancak bu battaniye ya da küçük bir yastık bile olabilir. Yapmanız gereken şey ise bebeğinizin yatakta uyku arkadaşıyla vakit geçirmesini sağlamak. Ona alışan bebeğiniz bir süre sonra o yanında olduğunda uykuya geçmesi gerektiğini anlayacaktır. Dikkat! Oyuncak gibi düşünmemesi için uyku arkadaşını yataktan asla çıkarmamalısınız.

Azı da çoğu da beyne zarar: İdeal uyku süresi 7,5 saat ABD'de yapılan bir araştırmaya göre çok az veya çok fazla uykunu hafıza problemlerine neden olduğu belirtilirken, ideal uyku süresinin 7,5 saat olduğu açıklandı.

Akıllı telefon gece uykusunu bozuyor Yeni bir araştırma, çocukların geceleri akıllı telefon, tablet ve diğer elektronik cihazları kullanmalarının uyku süresini kısalttığını ve uyku kalitesini bozduğunu ortaya koydu.

Bebek koltukları tehlike dolu Kuzey Carolina Üniversitesinden bilim adamları elektronik cihazlarda, mobilyalarda ve hatta bebek koltuklarında kullanılan yangına dayanıklı kimyasalların çocukların beyinlerine zarar verebileceği konusunda uyardı.