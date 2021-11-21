Türkiye Gazetesi

Pfizer ile koronavirüs aşısı geliştiren BioNTech’in kurucu ortaklarından olan Prof Dr. Uğur Şahin Alman gazetesi Bild am Sonntag'a konuşarak mRNA bazlı aşının detaylarını ve aşıyla ilgili öngörülerini paylaşarak yılda kaç kere koronavirüs aşısı olunabileceğini söyledi. Şahin, “Aşının etkisi dördüncü aydan sonra azalmaya başlıyor ve altıncı ayda bu azalış hız kazanıyor. İkinci olarak da bu aşı ağır hastalığın önüne geçiyor. Koronavirüs aşısı olanlar bu hastalığı daha hafif atlatıyor” şeklinde konuştu.

HER YIL BİR KEZ AŞI YAPILMALI

Üçüncü doz aşının ne zaman yapılmasını gerektiğini açıklayan “Bizim aşımıza şu an iki doz olarak onay verildi. Önemli olan üçüncü doz aşının korumayı tekrar artırdığıdır. İki doz aşıdan sonra korumanın daha uzun sürmesini bekliyoruz ve gripte olduğu gibi yılda bir kez aşı yapılması yeterli olacaktır. Fakat şu an elimizde dördüncü doz koronavirüs aşısının ne gibi etkileri olacağı ve ne zaman yapılması gerektiğine dair bir araştırma yok. Şu an yeni varyantlardan endişe etmiyoruz ve koronavirüse karşı korumayı tekrar yüzde 95’lere çıkarabileceğimizi biliyoruz” ifadelerini kullandı.

KIŞ DÖNEMİNDE AYRI BİR ÖNEM TAŞIYOR

Türkiye’de de uygulanmaya başlanan takviye aşılar ile ilgili de Şahin, “Yaptığımız araştırmalarda ve gerçek verilerde üçüncü doz takviye aşıların sadece tam koruma sağlamadığını aynı zamanda bağışıklık yanıtını da artırdığını ortaya koydu. Yetişkinlerde koronavirüs hastalığı 20 kat daha az meydana geliyor. Bir taraftan üçüncü doz aşı hastalığa karşı koruma sağlarken diğer taraftan da hastalığın yayılmasını ve daha sonra sorun çıkarması muhtemel varyantların oluşmasını engelliyor. Bu durum kış döneminde çok önemli.” dedi.

Aşı firmaları darphane gibi: Pfizer, BioNTech ve Moderna saniyede 1000 dolar kazanıyor Koronavirüs aşısı geliştiren Pfizer, BioNTech ve Moderna firmaları, salgında servetlerine servet kattı. Öyle ki Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın saniyede 1000 dolar kazandığı öğrenildi.