Türkiye Gazetesi

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Sadece estetik bir problem gibi görülen çürük dişler, Covid-19’a karşı vücudu savunmasız hâle getirdiği için özellikle pandemi döneminde büyük önem kazanıyor. Diş ve diş eti problemlerinin koronavirüse yakalanma riskini artırdığını söyleyen Acıbadem Altunizade Hastanesi Diş Hekimi Dr. Hatice Ağan, “Ağız boşluğunda bulunan milyonlarca bakteri ve virüs, kan ve lenf dolaşımı ile vücudun farklı bölgelerine yayılıyor. Ağız hijyeni kötü olan ve diş eti problemi yaşayanların Covid-19’u daha şiddetli geçirdikleri biliniyor. Yalnızca Covid-19 geçiren hastalarda değil, bulaşma öncesi de ağız sağlığı çok önemli. Zira son çalışmalar vücutta artan enfeksiyon ve iltihabın hastalığa yakalanmada da rol oynadığını gösteriyor” dedi.



Diş eti hastalıkları özellikle Covid-19 sürecinde bağışıklığı düşürerek vücudu zor durumda bırakıyor

AĞRIMASA DA BAĞIŞIKLIĞI ZAYIFLATIYOR

Ancak ağrıdığı zaman ağzımızdaki dişlerin farkına vardığımızı hatırlatan Dr. Ağan, “Oysa çürük diş ya da hasta dişeti ağrı yapmayabilir, çiğneme fonksiyonunu etkilemeyebilir ancak ağız içindeki kronik bir enfeksiyon olması bağışıklığı zayıflatır. Çünkü vücudun savunma hücreleri bu bölgedeki enfeksiyonla savaşmak için bir cephe açar ve gücünün bir kısmını buraya yöneltir. Bu da daha ciddi enfeksiyonlarla savaşma kabiliyetini zayıflatır” açıklamasını yaptı. Sadece vücudun Covid-19 virüsüyle mücadelesinde değil, bağışıklık sisteminin güçlü olması gereken kanser tedavisi, kalp ameliyatları ve eklem protez ameliyatları öncesinde de diş çürüklerinin ve ağız içi enfeksiyonların tedavisinin önemli olduğunu hatırlatan Dr. Ağan, “Bu tedavilerden önce de mutlaka vücuttaki enfeksiyon odakları değerlendirilirken dişlerin de detaylı değerlendirilmesi gereklidir” diye konuştu.

HASTALIK AĞIZDA BAŞLIYOR

Covid-19 dışında, genel sağlığımızı tehdit edecek çok sayıda bakteri ve virüs olduğunu da vurgulayan Dr. Ağan, “Bunların bulaşma yollarından biri ağızdır. Ağızda çoğalır, hızla tüm vücuda yayılır ve hastalığa yol açarlar. O nedenle düzenli diş fırçalamanın ayrıca ağızda yara, diş çürüğü gibi virüs ve bakterilerin kolayca çoğalabileceği sorunların acilen bertaraf edilmesi gerekiyor” dedi.

PANDEMİ DÖNEMİNDE DİŞ KIRIKLARI DA ARTTI

Koronavirüs salgını ile birlikte artan kaygı ve stres bozukluklarının, diş sıkmaya bağlı dişlerin ve dolguların kırılması gibi problemleri de artırdığını ifade eden Dr. Ağan, Covid-19’un, tat alma bozukluğunun yanı sıra diş eti kanamaları ve var olan diş hastalıklarının kötüleşmesine de sebep olduğunu söyledi.

SÜPER ENFEKSİYONLARIN KAYNAĞI AĞIZ

Ağız boşluğunun tükürük ve diş eti oluk sıvısı yüzünden mikroorganizma açısından zengin olduğuna dikkat çeken Dr. Ağan, “Bu ortam, solunum yolu hastalıklarına yol açan zararlı bakteri ve virüslerin süper enfeksiyonlara sebep olması için son derece elverişlidir. Diş eti hastalıkları ve diş çürükleri; kalp damar hastalıkları, diyabet, zatürre, Alzheimer, egzama, inme, obezite, hamilelerde erken doğumdan, düşük doğum ağırlığa kadar birçok sağlık problemine sebep olabilir” dedi.

3 KİŞİDEN BİRİ DİŞİNİ FIRÇALAMIYOR

Yakın zamanda Türkiye çapında yapılan ağız diş sağlığı araştırması Türkiye’de her iki evden birine diş fırçası girmediğini, her 3 kişiden birinin ise günde bir defa bile dişlerini fırçalamadığını gösterdi. Yaklaşık 3 bin kişi üzerinde gerçekleştirilen araştırmanın sonuçlarına göre ülkemizde insanların yüzde 86’sı dişlerini fırçalamıyor. Düzenli fırçalayanların oranı ise sadece yüzde 15. Bu durum ağız sağlığı karnemizde hemen etkisini gösteriyor. Ülkemizde yetişkinlerin yüzde 73,8’inin birden fazla diş çürüğü var; yüzde 62’sinde ise diş eti hastalıklarına rastlanıyor. Uzmanlar, koronavirüs karantinası döneminde evde kaldığı için kişisel bakımına itina göstermeyen kişilerin dışarı çıkmayacakları için dişlerini de fırçalamadıklarına dikkat çekerek, “Ağız sağlığımıza en büyük kötülüğü pandemi döneminde yaptık. Hem diş fırçalamadık hem de bol şekerli, karbonhidratlı beslenerek dişlerimizin çürümesini hızlandırdık” dedi.

'Diş çürüğü tedavi edilmez ise kist oluşabilir' Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Uzmanı Dr. Osman Çetin, tedavi edilmeyen çürüklerin dişin köküne kadar ilerleyerek kist oluşmasına sebep olabileceğini söyledi.

Diş bakımı bebeklikte başlamalıdır Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Dt. Ali Akçakaya, diş bakımının bebeklikten yaşlılığa bir ömür devam etmesi gereken bir alışkanlık olması gerektiğini söyledi.Medicana Konya Hastanesi Diş Hekimi Dt. Ali Akçakaya, diş hastalıkları ve alınması gereken önlemlerle ilgili bilgiler verdi.