Türkiye Gazetesi

ABD’li ilaç firması Merck, geçtiğimiz haftalarda korona virüsün etkilerini ve virüse bağlı ölüm oranlarını azaltan ilk hap formundaki Molnupiravir adında ilaç geliştirdiğini açıklamış, 775 hastadan elde edilen verilere göre ilacın enfeksiyonun erken evresindeki kişilerde hastaneye yatış ve ölüm oranlarını yüzde 50 oranında azalttığını belirtmişti. Molnupiravir’in yeni verilerine göre, ilacın hastaneye yatışları ve ölüm oranlarını azaltmadaki etkililiği daha önceki verilerinden daha düşük çıktı. Merck tarafından yapılan açıklamada, bin 400'den fazla hastadan elde edilen yeni verilere göre hapın hastaneye yatışları ve ölümleri azaltmada yüzde 30 etkili olduğu bildirildi.

HÜKÜMETLER HEM PFİZER HEM DE MOLNUPİRAVİR SİPARİŞ EDEDEBİLİR

İlacın verileri, Molnupiravir alan hastalarda hastaneye yatış oranı yüzde 6,8 ve 1 can kaybı, plasebo grubunda ise hastaneye yatışlar yüzde 9,7 ve 9 can kaybı olarak güncellendi. ABD'li bir Analist Andrew Baum yaptığı açıklamada, "Başlangıçta artan yaygınlık ve direnişle ilgili endişeler göz önüne alındığında, hükümetlerin hem Merck'in Molnupiraviri'ni hem de Pfizer'in Paxlovid'ini sipariş etmeye devam edeceğine inanıyoruz" dedi.

İNGİLTERE MOLNUPİRAVİR'İ ONAYLAYAN İLK ÜLKE OLMUŞTU

İngiltere, İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu'nun (MHRA) Molnupiravir’e onay vermesinin ardından ilacı onaylayan ilk ülke olmuştu. İngiltere, Merck ile 480 bin Molnupiravir tedavi kürü için anlaşma yapmıştı. İngiltere sağlık yetkilileri, ilacın hafif ila orta şiddette Covid-19 geçirme riski olan kişilerde kullanılmasını tavsiye etmişti.

Merck, ilacın kullanım izni için ayrıca ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne (FDA) başvurmuş, değerlendirme aşamasında olan ilacın onaylanması halinde ABD, yaklaşık 1,7 milyon Molnupiravir tedavisini uygulamaya başlayacak.

Öte yandan hap formunda başka bir Covid-19 ilacı geliştiren Pfizer'in ise laboratuvar denemeleri devam eden ve Paxlovid adıyla piyasa sürülmesi beklenen ilacın ise hastaneye yatış veya ölüm oranını yüzde 89 azalttığı belirtilmişti.

Sağlık Bakanı Koca: Molnupiravir 3-4 haftaya kullanılacak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs tedavisinde kullanılacak olan Molnupiravir hapının yakında vatandaşlarla buluşturulacağını açıkladı. Bakan Koca, SMA ve atamalarla ilgili de konuştu.

Bakan Koca: 'Vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturacağız' Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorduğu soruları cevapladı. Bakan Koca molnupiravir ilacı hakkında "Bu dönemde rekabetle, en düşük fiyata mal ederek vatandaşımızı en erken dönemde Molnupiravir ile buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.