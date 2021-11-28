Türkiye Gazetesi

Koronavirüste günlük vaka durumunun yansıtıldığı 24 saatlik tablo sonuçlarına göre; haritada ibre yeniden aşağı döndü. Yeniden düşüş bandında yer alan vaka durumuna göre, son 24 saatte 350 bin 385 Covid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 7 oldu. ölüm





213 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

28 Kasım’da açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 655 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 213 oldu. Bir günde toplam 350 bin 385 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 20 bin 7 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,12 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 90,54 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 120 milyon 114 bin 498’e yükseldi.

İLLERE GÖRE AŞI DURUMU

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 84,7 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur takip etti.



Bakanlığın tablosuna göre yüzde 56,5 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.

"AŞINIZI VAKTİNDE YAPTIRIM"

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın” ifadelerine yer verdi.

9 aylık hamile kadın koronadan öldü Osmaniye’de, 25 yaşında olduğu öğrenilen hamile bir kadın, koronavirüs sebebiyle tedavi edildiği hastaneden taburcu edildikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti.

Koca, koronada son durumu paylaşıp merak edilen soruyu cevapladı: Türkiye’de Nu varyantına rastlanmadı Bakan Koca, sosyal medya hesabından koronavirüste son durumu gösteren günlük tabloyu paylaşıp, ülkede yoğunlukla delta varyantının görüldüğünü söyledi. Koca, ülkede Nu varyantı taşıyan bir vakanın olmadığını ifade etti.

Bakan Koca'dan Avrupa'da yaşayan Türklerin korona tedavisiyle ilgili açıklama Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Bölge Direktörü Dr. Hans Kluge ile yaptığı görüşmede gündeme gelen Avrupa'daki Kovid-19 hastalarının tedavisiyle ilgili, "Konu, Avrupa'da yaşayan 5 milyon insanımızdan Kovid-19'a yakalananların İstanbul'da, bir acil durum hastanemizde tedavi olabilmeleri konusudur." ifadelerini kullandı.