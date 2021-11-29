Türkiye Gazetesi

Japonya'da HIV virüsüne yönelik yapılan aşı çalışmasında, aşının maymutlarda etki gösterdiği bildirildi. Henüz kesin tedavisi bulunmayan ve ileri evrelerde AIDS (Kazanılmış Bağışıklık Yetersizliği Sendromu) kaynaklı ölümlere neden olan HIV virüsüne yönelik aşı çalışmalarında yeni bir gelişme yaşandı. Japonya'daki Ulusal Biyomedikal Yenilik, Sağlık ve Beslenme Enstitüsü'nden bir grup uzmanın geliştirdikleri aşının HIV virüsünü maymunlarda etkisiz hale getirmeyi başardığını duyurdu.



Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi.





Çalışma kapsamında 7 makak maymununa HIV virüsü enjekte eden ekip, test edilen 4 maymunun virüsten enfekte olduğunu ancak kısa süre sonra virüsün tespit edilemez hale geldiğini belirledi.



Aşı sayesinde uyarılan bağışıklık sisteminin HIV'in etkisini yitirmesini sağladığını kaydeden uzmanlar, yaklaşık 5 yıl içinde insanlar üzerindeki denemelere başlanacağını açıkladı. Başarılı olması halinde AIDS'in etkin tedavisinde önemli rol oynayacağı belirtilen aşının yeni ilaç ve aşı geliştirme çalışmalarını da teşvik etmesi bekleniyor.

HIV ESAS ETKİLERİNİ BAĞIŞIKLIK SİSTEMİ ÜZERİNDE GÖSTERİYOR



Vücudun çeşitli dokularına yerleşebilen ve esas etkilerini bağışıklık sistemi üzerinde gösteren HIV, ilerleyen evrelerde AIDS'e yol açarak bağışıklık sisteminin hastalıklara karşı savunmasız kalmasına neden oluyor. Ölümcül olabilen HIV virüsünü Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) verilerine göre 2020 itibariyle dünya genelinde 37.7 milyon kişi taşıyor.



'Dünyada 14 milyon insan HIV virüsü taşıdığından habersiz' Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), dünyada HIV virüsü taşıyan insanların yüzde 40'ının yani 14 milyon kişinin, test yaptıramadığı için virüs taşıdığından habersiz olduğunu bildirdi.

Dünya da HIV virüsü taşıyan hasta sayısı azalırken Türkiye'de artıyor Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hayati Demiraslan HIV virüsü taşıyan hasta sayısı dünyada azalırken Türkiye'de artış gösterdiğini bildirdi.