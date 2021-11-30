Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Türk Radyasyon Onkolojisi Derneğinin dünya çapındaki radyasyon onkologlarına cihaz kullanımı, tedavi metodları konusunda eğitim verdiğini söyleyen Prof. Dr. Gökhan Özyiğit “Şu anda 84 ülkedeki radyasyon onkolojisi uzmanlarına yüz yüze ya da online eğitimler veriyoruz. Dünyanın yarısını kaplayan bir bölgedeki radyasyon onkologları bizim bilgi ve tecrübelerimizden faydalanıyor. 84 ülkeye yakında Japonya, Malezya ve Endonezya da eklenecek” dedi.

Omicron varyantı nedir, belirtileri nelerdir? Koronavirüsün Omicron varyantının vakaları artıyor. Peki şimdiye kadar bu varyant hakkında neler öğrendik, diğer varyantlardan farkı ne ve aşılar işe yarayacak mı? İşte cevaplar....