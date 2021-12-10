Türkiye Gazetesi

Koronavirüs salgınında son 24 saatlik verilerin paylaşıldığı güncel Covid-19 tablosu yayımlandı. Tabloda aylar sonra vaka sayısının 18 bin bandına indiği görülürken, ölüm sayılarında da azalma yaşandığı kaydedildi. Konuya ilişkin açıklama yapan Bakan Koca aşıları eksik olanları uyararak, "Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor" dedi.

ÖLÜ SAYISI 176 OLDU

10 Aralık’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 18 bin 561 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 176 oldu. Bir günde toplam 347 bin 232 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 25 bin 129 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 81,96 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 91,02 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 121 milyon 532 bin 728 ’e yükseldi.

AŞIDA İLK SIRADA ORDU SON SIRADA ŞANLIURFA VAR

Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 85,4 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Ordu’yu Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Bartın takip etti.

Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt takip etti.



"AŞILARI EKSİK OLAN HERKES TAMAMLAMALI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Covid-19’a yakalanma endişesi giderek azalıyor. Aşılarını tamamlamış ve tedbirli davranan gençler için bu anlaşılabilir. Fakat risk grubunda bulunan ileri yaştakiler, kronik hastalığı olanlar yine yüksek hassasiyet göstermeli. Aşıları eksik olan herkes aşılarını tamamlamalı” dedi.

Bakan Koca koronavirüste son durumu açıklayıp bir kez daha uyardı: Pişman olmayı beklemeyin Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 356 bin 254 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 874 kişinin testi pozitif çıktı, 192 kişi hayatını kaybetti.

En çok koruma sağlayan koronavirüs aşısı belli oldu! İngiltere’de en yüksek koruma sağlayan aşılar ortaya çıkarıldı. İngiltereli bilim adamları tarafından yedi farklı koronavirüs aşısı üzerinde yapılan araştırma, üçüncü doz aşıları üzerinden en yüksek koruma sağlayan aşılar belirlendi.