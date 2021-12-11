Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Üsküdar Üniversitesi tarafından Türkiye’nin 81 şehrinde 7 bin 140 kişi üzerinde gerçekleştirilen “Türkiye Dijitalleşme ve Yalnızlık Araştırması’’, kişilerin internette geçirdikleri süre arttıkça yalnızlık duygusunun arttığını ortaya çıkardı. Araştırmaya göre ülkemizde dört kişiden biri günün 6 saatini internet kullanarak geçiriyor. Araştırmaya katılanlar arasında günde 2 saatin altında internet kullananlar kendilerini yalnız hissetmediklerini söylerken, sanal âlemde dolaşma süresi ortalama 4 saati geçen kişiler kendilerini “her zaman yalnız hissettiklerini” ifade etti.



Cep telefonu elimizden düşmüyor. Prof. Dr. Nevzat Tarhan "Dijitalleşme, yalnızlık duygusunu artırdı. Geleceğin tehlikesi küresel bencillik" dedi.

Üsküdar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Ebulfez Süleymanlı ve Avrasya Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Nihan Kalkandeler’in öncülüğünde yürütülen araştırma Türkiye çapında internet kullanım oranlarını da ortaya çıkardı. Buna göre “Günde kaç saat internette vakit geçiriyorsunuz?” sorusuna katılımcıların yüzde 20,9’u “1-2 saat arası’’, yüzde 33’ü “2-4 saat arası”, yüzde 23,2’si “4-6 saat arası’’ cevaplarını verdi. Bu cevaplara karşılık, katılımcıların yüzde 6’sı bir saatten az, yüzde 16,6’sı ise “6 saatin üzerinde” internet kullandığını belirtti.

PANDEMİDE DAHA ÇOK İNTERNET KULLANDIK

Günlük hayatımızda giderek daha fazla kullanmaya başladığımız internet, pandemi döneminde en yüksek seviyelerine çıktı. Araştırmaya katılanların yüzde yaklaşık yüzde 80’i pandemi döneminde orta düzeyde ve çok ciddi düzeyde internet kullanımının arttığı bildirdi. Araştırmaya katılan beş kişiden biri pandeminin internet kullanımını etkilemediğini söyledi.

TELEFONU MESAJA TERCİH EDİYORUZ

Pandeminin de etkisiyle yüz yüze iletişimin giderek zayıfladığı içinde yaşadığımız süreçte telefon iletişimi hâlâ etkinliğini koruyor. Araştırmaya katılanlar yüz yüze iletişim yerine telefon ya da mesajı zaman zaman tercih ettiklerini vurguluyorlar. 10 kişiden üçü her zaman dijital haberleşmeyi tercih ettiğini vurguluyor. Ancak hâlâ telefonla iletişim mesajlaşmanın önünde yer alıyor. Sevdikleriyle haberleşmek için telefon ya da mesajlaşmayı hiçbir zaman tercih etmediğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 10 civarında.

AİLE SOSYAL MEDYADAN ÖNCE GELİR

Sosyal medya ve internet kullanımı artarken, aileye zaman ayırmayı da ihmal etmiyoruz. Ancak bazen bu süre sosyal medya lehine değişiyor. Araştırmaya katılanların yaklaşık yarısı “Sosyal medya ya da internet kullanımına ayırdığınız zaman, çevrenizle yüz yüze geçirdiğiniz zamandan fazla mıdır?” sorusuna ‘’Nadiren de olsa evet’’ cevabını verdi. Dört kişiden biri hiçbir zaman sosyal medyanın ailesinin önüne geçemediğini belirtirken, yine dört kişiden biri sıklıkla sosyal medya yüzünden ailesini ve arkadaşlarını ihmal ettiğini söyledi.

KADINLAR VE GENÇLER DAHA ÇOK YALNIZLIK ÇEKİYOR

Araştırmanın ortaya koyduğu Türkiye verisi, kadınların, gençlerin ve kırsalda yaşayanların kendilerini daha yalnız hissettiklerini de gösterdi. “Her zaman ve sık sık yalnız hissederim” cevabını veren katılımcılar arasında cinsiyet, yaş ve sosyal ortam üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, kadınların yarısı, 18-20 yaş grubunda neredeyse 5 gençten üçü, köyde yaşayanlardan da yine 5 kişiden üçü kendini yalnız hissettiğini ifade etti.

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