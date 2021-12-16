Türkiye Gazetesi

İstanbul’da kamu ve özel sektör olmak üzere 110 Covid-19 laboratuvarının hizmet verdiğini söyleyen İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü Laboratuvarlar Koordinatörü Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu, günde 75-80 bin Covid-19 testi çalışıldığını belirterek “Kasım ayında İstanbul’da yaklaşık 2 milyon civarında test gerçekleşti” dedi.

İstanbul’daki Covid-19 laboratuvarlarının 14’ünün İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne ait olduğunu ve bunlar içinde Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki laboratuvarın en yüksek kapasiteye sahip olduğunu belirten Doç. Dr. Kazezoğlu “35 personelin 7 gün 24 saat çalıştığı laboratuvarda pandeminin ikinci dalgasında vakaların pik dönemde günde 10-11 bin test yaptığımız zamanlar oldu. Şu anda günde bin 500-2 bin arasında test yapılıyor” ifadesini kullandı.

OMICRON’U ARIYORUZ

Güney Afrika ülkelerinde görülmeye başlayan Omicron mutasyonu ile ilgili çalışma başlatıldığını söyleyen Doç. Dr. Cemal Kazezoğlu “Uzun süredir yurt dışından gelen yolculardan rastgele örnek çalışıyorduk. Pozitif bulup şüphelendiklerimizi Ankara'daki ulusal viroloji laboratuvarına gönderiyorduk. Omicron görülünce artık o bölgeden Güney Afrika, Kenya tüm yolcuların hepsinden örnek alıp PCR çalışıyoruz. Pozitif çıkan örnekleri mutasyon olup olmadığını görebilmek için Ankara’ya ileri sekanslamaya gönderiyoruz. Şu anda Türkiye’de Delta mutasyonu baskın olarak devam ediyor” dedi.

Koronavirüste son durum belli oldu Bakan Koca çağrısını yineledi: Hayatı desteklemek için aşı olun Sağlık Bakanlığı günlük koronavirüs verilerini paylaştı. Buna göre; Türkiye'de son 24 saatte 357 bin 325 Covid-19 testi yapıldı, 19 bin 872 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi hayatını kaybetti.

Koronavirüs pozitif vakalarını kamerayla takip ediyor Bilecik’e bağlı bir köyün muhtarı köyde yaşayan 27 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıkması üzerine 17 güvenlik kamerasından köylüleri izlemeye başladı.

Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği açıklandı İki yıldır tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 hastalığına iyi gelecek türlü meyve, sebze, bitkiler bulundu. Son olarak Japon bilim insanlarının açıklaması ile kış ayının da vazgeçilmezi Trabzon hurmasının koronavirüse iyi geldiği ve şiddetli semptomlar gösterme riskini azalttığı görüldü.