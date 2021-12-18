Türkiye Gazetesi

Hızla yayılan koronavirüsün yeni varyantı Omicron, dünyada endişe oluşturmaya devam ediyor. ABD’de yapılan yeni bir çalışmada ise Omicron’un hali hazırda bulunan mevcut koronavirüs aşılarını daha zayıf hale getirdiği belirtildi.

DÖRT BÜYÜK AŞI TEST EDİLDİ

Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, Omicron varyantına karşı dört büyük aşı markasının (Pfizer, Moderna, Johnson & Johnson ve AstraZeneca) aşılarını test etti. Ayrıca, çalışmanın bir parçası olarak üçüncü doz Pfizer/BionTech ve Moderna aşısı uygulanan insanların kan örneklerini incelendi.

PFIZER/BIONTECH’İN ETKİSİ 21 KAT DÜŞTÜ

Koronavirüsün Çin Wuhan’da tespit edilen orijinal versiyonuna kıyasla, iki doz Pfizer/BioNTech aşısının ardından Omicron'a karşı nötralize edici antikorlarda 21 kat ve iki doz Moderna'nın aşısının ardındaN ise 8,6 kat düşüş oldu.

OMİCRON’A KARŞI ÇARESİZLER

Bununla birlikte, Johnson & Johnson ve AstraZeneca/Oxford aşılarının iki dozlarının ardından Omicron’a karşı antikor seviyesi o kadar düşüktü ki, bu da yeni varyanttan kaynaklanan enfeksiyona karşı neredeyse hiçbir koruma sağlamadıklarını düşündürdü.

ANTİKOR TEPKİSİ 6,5 KAT AZALDI

Ayrıca, üçüncü doz aşı olan kişilerde antikorlardaki düşüşün, koronavirüsün orijinal versiyonuna göre ortalama 6,5 kat daha az olduğu görüldü.

CİDDİ HASTALIKLARI ÖNLEMEK İÇİN YETERLİ

Çalışmanın arkasındaki bilim adamları ciddi semptomları önlemek için kilit bir önem sahip, fakat ölçülmesi daha zor olan T hücresi ve hafıza B hücrelerini hesaba katmadıklarından, laboratuvar çalışmalarının Covid'e karşı bağışıklık tepkisinin çok dar bir görünümüne sunduğuna dikkat çekti.

Araştırmacılar, sonuçların üçüncü doz aşıların ciddi hastalığı önlemek için yeterli olabileceğini gösterdiğini vurguladı.

ÜÇÜNCÜ DOZ AŞI OLANLAR RİSK ALTINDA

Türünün ilk örneği olan ve Hong Kong Üniversitesi ile birlikte yürütülen raporda ayrıca, destekleyici atışların ek bir koruma katmanı sağlasa da, varyantın üçüncü atışı alanlar için 'yine de bir risk oluşturabileceği' belirtildi.

“YETERİNCE KORUMA SAĞLAMAYABİLİR”

Bunun yanı sıra, smz konusu araştırma her bir a aşının Omicron varyantına karşı etkinliğini inceleyerek, enfeksiyona karşı gerekli korumayı sağlayamadığı birkaç vaka buldu. Bilim adamları, "Bu bulgular, Omicron varyantı hakkında daha yüksek yeniden enfeksiyon oranları ve aşı buluşlarını gösteren ortaya çıkan klinik verilerle uyumludur. Üçüncü bir takviye doz bile Omicron enfeksiyonuna karşı yeterince koruma sağlamayabilir” değerlendirmesinde bulundu.

BİLİM ADAMLARINDAN KORKUTAN UYARI

Uzmanlar ayrıca, çalışmanın Covid-19 ve türevlerinin geleceği hakkında ciddi bir uyarı niteliğinde olduğunu aktararak, “Mevcut aşıların tamamen etkisiz olmaktan yalnızca bir veya iki mutasyon uzakta olduğunu düşünüyoruz. Virüsün evrimsel yönünü öngören stratejiler geliştirmeli ve daha iyi korunmuş viral unsurları hedef alan ajanlar geliştirmeliyiz” açıklamasını yaptı.

Uzmanı uyardı: Omicron’dan korunmak için hatırlatma aşısını ihmal etmeyin Omicron varyantının diğerlerine göre farklı özellikler taşıdığının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Sünbül, Omicron varyantında aşı ve hatırlatma dozunun önemine dikkat çekti.

Üç doz Sinovac aşısı Omicron'a karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturuyor Çinli biyoteknoloji firması Sinovac, inaktif aşısının üç dozunun Omicron varyantına karşı yüzde 94 nötralize edici antikor oluşturduğunu, iki dozdan sonraki oranın ise yüzde 35 olduğunu açıkladı.

Dünya yeniden alarmda Omicron hızla yayılıyor! Hatırlatma dozları öne çekildi Delta'dan sonra koronavirüsün en hızlı varyantı olan Omicron'a karşı dünya yeniden tedbirleri sıklaştırıyor. Omicron'a karşı bağışıklığın önemine vurgu yapılırken, hangi aşının yapıldığı fark etmeksizin hatırlatma dozlarının süresi de 3 aya düşürüldü.