Türkiye Gazetesi

ZİYNETİ KOCABIYIK

Küresel akıllı cihaz üreticisi HONOR, “HONOR Your Smile” kampanyası çerçevesinde geride bıraktığımız zorlu yılda insanları en çok mutlu eden şeyleri ve 2022’den en büyük beklentilerini içeren bir rapor açıkladı. Dünyanın farklı ülkelerinden 8 binden fazla katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmaya göre 2021’de insanların yüzünü en çok güldüren konuların başında yüzde 36 ile aile/çocuklarla geçirilen zaman, yüzde 27 ile güzel günleri hatırlatan bir şarkı dinlemek ve yine yüzde 27 oranıyla eski fotoğraflara bakmak gibi aktiviteler geliyor. Ankete katılanlar, 2021’in en güzel anlarından birini tanımadığı bir kişinin kendisine gülümsemesi olarak cevapladı.

2022’DEN NE BEKLİYORUZ?

1. Aileyle birlikte olmak: Yüzde 40

2. Tatile çıkmak: Yüzde 39

3. Seyahat edebilmek: Yüzde 36

4. Arkadaşlarla vakit geçirmek: Yüzde 32

5. Arkadaşlar veya aile ile yeni anılar biriktirmek: Yüzde 29

6. Yeni bir sağlık ve ya zindelik hedefine ulaşmak: Yüzde 26

7. Çevre için daha parlak bir gelecek: Yüzde 23

8. Yeni bir iş bulmak: Yüzde 21

9. Karantinadan sonra sevdiklerini tekrar görebilmek: Yüzde 21

10. Farklı kültürleri yeniden tecrübe edebilmek: Yüzde 16