Türkiye Gazetesi

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Verem Haftası dolayısıyla bir açıklama yapan Türk Toraks Derneği, Covid-19 salgınının etkisi ile ülkemizde tüberküloz hastalarının yaklaşık üçte birine teşhis konulamadığına dikkat çekildi. Teşhis edilemeyen hastaların toplum için risk oluşturduğu vurgulanarak “Ülkemizde tüberküloz ve dirençli tüberküloz hastalarının tedavisinde kullanılan ilaçlar Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilerek hastalara ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Yabancı uyruklu tüberküloz hastaları da buna dâhil. Ancak, verem savaş dispanserlerinde 2019 yılına göre 2020 yılında yapılan muayene sayısı, korumaya alınan kişi sayısı, yapılan temaslı muayene sayısı ve bakteriyolojik inceleme sayıları yaklaşık yüzde 40-50 düzeyinde azalırken yeni kayıt edilen tüberküloz hastası sayısı yüzde 20 oranında azaldı” denildi.

Covid-19 veremden ölümleri artırdı Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Covid-19 ile mücadelenin sağlık sisteminde oluşturduğu boşluk nedeniyle dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı.

Covid-19 veremle savaşı da vurdu Türkiye’nin yıllar boyunca veremle savaşta başarılı bir mücadele verdiğini söyleyen Dr. Remzi Karşı, pandemi sürecinin tüberküloz kontrolünü olumsuz etkilediğini bildirdi.