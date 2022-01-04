Türkiye Gazetesi

Türkiye'de geçtiğimiz yıl kış aylarında neredeyse hiç görülmeyen grip vakalarının artması sonucu hastanelerde yoğunluk yaşanıyor.

Tokat’ta da grip rahatsızlığı ile hastaneye başvuranlarda artış var. Tokat Devlet Hastanesi Acil Servis Uzmanı Dr. Aslı Yasemen Savaş, son günlerde covid vakalarıyla birlikte grip ve influenza vakalarında da artış gözlenmekte olduğuna dikkat çekti.

Savaş, “Grip semptomları, yaygın kas ağrısı, ateş, üşüme, halsizlik, burun akıntısı, boğaz ağrısı, baş ağrısı gibi semptomlarla kendini gösteriyor. Griple covidi ayırmak için net bir kriterimiz yok. Net kriterimiz PCR testi. Kendinde bu şekilde semptom gören hastaların Covidliyimiş gibi izole olmaları gerekmekte." dedi.

Misafirliklere gidilmemesi, aile içinde mesafenin korunması, maskesiz gezilmemesi gibi konulara dikkat çeken Savaş grip olan vatandaşları sık sık el yıkamaları, havlularını ayırmaları konudunda da uyardı.

“GRİP OLAN KENDİSİNİ COVİDLİ GİBİ KABUL ETSİN”

Grip semptomu gösteren herkesin kendini Covid kabul etmesini ve ona göre davranmasını istediklerini ifade eden Savaş, “Koronavirüs ile grip ayırmak için PCR testi yapıyoruz. PCR pozitif bir hastada en azından kesin bu Covid diyebiliyoruz. Negatif de çıkabiliyor bazı Covid hastaları. Yani net şu varsa, bu varsa bu gibi bir kriterimiz yok” diye konuştu.

GRİP OLAN ÇOCUĞUNUZU OKULA GÖNDERMEYİN UYARISI

Grip vakalarında oldukça yüksek bir artış olduğunu belirten Savaş, “Mevsimsel olarak beklediğimiz bir şeydi bu. Ama tabii ki Covidle birlikte karışıyor. Bu nedenle biraz daha dikkat etmemiz gereken bir mevsimdeyiz. Ortalama 400 hasta geliyor. Çocuğunuzu en ufak bir burun akıntısı, öksürük, ateş, hafif ateş de olsa lütfen okula göndermeyin. Çünkü bu çok hızlı bir grip yayılımına sebep oluyor. Çünkü biz çocuğumuzu gönderirsek yarın bir gün hasta bir çocukta sizin sağlıklı çocuğunuzu hasta edecektir. Bunu unutmayın bu bilinci artık oluşturmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

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