Türkiye Gazetesi

Trehaloz katkı maddesi, hazır gıdalarda, sakız ve dondurma gibi gıdalarda bulunuyor. Clostridium difficile “C.Diff” adı verilen ölümcül bakteri nedeniyle 2000 yılında ABD’de yarım milyon insana bulaştı ve 29 bini hayatını kaybetti.



Suni Trehaloz , Clostridium difficile bakterisinin ishale, kolite, organ yetmezliğine ve hatta ölüme neden olabiliryor.



Antibiyotiğe dirençli bakteri son yıllarda büyük bir sorun haline geldi ve bu durumum trehalozun çıkışıyla başlıyor.





Clostridium difficile “C.Diff” adı verilen ölümcül bakteri nedeniyle 2000 yılında ABD’de yarım milyon insana bulaştı ve 29 bini hayatını kaybetti.



Teksas’taki Baylor Tıp Fakültesi’nden araştırmacı Robert Britton 2018 Ocak ayında trehalozun ABD’de suşi, sebze ve dondurmada katkı maddesi olmasını onayladı.



Bu gelişmeden yaklaşık 3 yıl sonra bu bakteri ile ilgili salgın raporları artmaya başladı. Bu duruma neden olan faktörlerden birinin trehaloz adlı maddenin tetikleyici olduğu düşünülüyor.



Britton’un bahsettiği C.Diff RT027 ve RT078'dir kod adlı iki ribozom. Fakat araştırmalara göre C.Diff bakterisinin daha önce de antibiyotiklere karşı dirençli olduğunu keşfettiler. Ancak bu bakterinin bu kadar hızlı yayılması basit bir şeker türüne bağlıydı bu da dondurma, suşi gibi yiyeceklerde bulunan şeker türüydü.



MALİYETLERİ DÜŞÜRMEK İÇİN YAPAY TREHALOZ ÜRETTİLER



Trehaloz adı verilen ve şeker türü pahalı olduğu için daha ucuz yolla elde edilebilmenin yolları arandı. Japonya’da bulunan bir kimya şirketi çeşitli enzimlerle trehaloz üretti. Kilosu 700 dolarlık fiyata sahip trehaloz bu sayede 3 dolara kadar düştü. Yapay trehaloz enzimi sanayi üretimi gıdalarda ABD ve diğer ülkelerde kullanılmaya başladı.



Fareler üzerinde yapılan testler yapıldı ve RT027 -yani trehaloz şekerini metabolize edemeyen türde- bakteri bulaştırıldı. Düşük dozlarda trehaloz verilen grupta ölüm oranı çok daha yüksekti - bilim adamlarının bulduğu daha fazla bakteri nedeniyle değil, şekerin daha zehirli toksinler üretmesini sağladığı için neden olduğu anlaşıldı.



Baylor College of Medicine'den araştırmacılardan biri olan James Collins, "Bu ribozomlar, insanlarda büyük salgınlara neden olmadan yıllardır mevcuttu" diyor ve ekliyor "2000 yılından sonra baskın olmaya ve büyük salgınlara neden olmaya başladılar."

"Bu çalışmanın önemli bir katkısı, bir zamanlar insan tüketimi için tamamen güvenli olarak kabul ettiğimiz şekerin beklenmedik sonuçlara yol açabileceğinin anlaşılmasıdır."dedi.



Henüz bilim dünyasının tamamı tarafından onaylanmayan bu çalışma gözlemlerinde C Diff bakterilerinin trehaloz karşısında genetik başkalaşım geçirdiklerini ortaya koyuyor. Çalışmayla ilgili incelemeler devam ediyor.



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