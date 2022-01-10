Türkiye Gazetesi

Böbrek taşının yol açabileceği tehlikeler çok büyük. İlk başta önemsiz gibi görünse de böbrek taşları ciddi sağlık sorunlarına yol açıyor. ABD’de yapılan bir çalışma ise iklim kriziyle görülen yüksek sıcaklıkların böbrek taşı görülen hasta sayısını artıracağını ortaya koyuyor.

Guardian'ın haberine göre, Philadelphia Çocuk Hastanesindeki (Chop) araştırmacılar, sera gazı emisyonlarının mevcut oranda devam edip etmemesine veya orta bir seviyeye indirilmesine bağlı olarak böbrek taşı olan kişi sayısının artacağını bildirdi.

Araştırmacılar, Güney Carolina eyaletinde yüzyılın sonuna kadar ısı ve neme bağlı böbrek taşı görülen kişi sayısındaki artışı tahmin etmek için iki iklim senaryosu kullandı.

VAKA SAYISINDA YÜKSEK ARTIŞA SEBEP OLABİLİR

Modellenen ilk senaryoda, 2100 yılına kadar ortalama sıcaklığın 2,3 derece, ikinci senaryoda ise 3,6 derece artması ihtimali araştırıldı.

Edinilen sonuca göre, böbrek taşı olan kişi sayısının yüzde 2,2 ile yüzde 3,9 arasında artacağı öngörülürken, her iki oranın da vaka sayısında yüksek artışa sebep olacağı ve bu sebeple sağlık maliyetlerinde büyük bir artışın gerçekleşeceği ifade edildi.

İKLİM KRİZİ İNSAN SAĞLIĞINI DA ETKİLEYECEK

Chop'ta pediatrik ürolog olan çalışmanın yazarı Gregory Tasian, "İklim değişiklinin, özellikle çocuklar söz konusu olduğunda insan sağlığı üzerindeki etkisinden sık sık bahsetmiyoruz ancak ısınan bir gezegenin insan sağlığı üzerinde önemli etkileri olacaktır" dedi.

Çeşitli iklim modeli araştırmalarından elde edilen sonuçlar, yüzyılın sonuna kadar ortalama sıcaklığın 1,1 derece ile 5,4 derece daha sıcak olabileceğini gösteriyor.

ABD'de yaklaşık her 10 kişiden birinde böbrek taşı hastalığı görülüyor ve sıklığı ülkede kuzeyden güneye doğru artıyor.

Günde 50 gramı geçmeyin! Tuz kadar şeker de böbreklere zarar Türk Böbrek Vakfı Başkanı Timur Erk, son 10 yıldır aşırı şeker ve tuz tüketiminin azaltılması için aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, şekerli gıdaların en çok çocukların sağlığını etkilediğini belirtti.

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