Twitter'da (X) erişim problemi yaşanıyor (14 Mayıs)

Sosyal medya platformlarından biri olan Twitter'da bugün meydana gelen yavaşlık sorunun ardından kullanıcılar çöktü mü, sorun mu var gibi sorulara cevap aradı. Kullanıcıların bazıları uygulamaya giriş esnasında problem ile karşılaştı.

Tüm dünyada kullanılan uygulamalardan biri olan X'te 14 Mayıs günü bazı teknik problemler meydana gelirken neden açılmıyor sorusu gündeme geldi.

Bugün Twitter'a giriş esnasında bazı erişim sorunları yaşandı. Kullanıcıların bir kısmı sorunsuz giriş yaparken bir kısmı siteye giriş yapamadı. Sitede hakim olan yavaşlığın teknik bir problem olduğu tahmin edilirken ekipten henüz bir açıklama gelmedi. Açıklama gelmesinin ardından haberimizi güncelleyeceğiz.

Downdetector raporları ise şöyle:

Teknik bir arızadan kaynaklı olmayan bir hata var ise internet bağlantınızı kontrol edebilir ve uygulamanın son güncel sürümünü yüklemeniz gerekebilir.