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Trabzonspor'a Onuachu için Süper Lig'den rakip! Transfer görüşmesi başladı

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Trabzonspor&#039;a Onuachu için Süper Lig&#039;den rakip! Transfer görüşmesi başladı

Spor Haberleri

Sezon başında Southampton'dan kiralanan Paul Onuachu'nun bonservisini almak isteyen Trabzonspor'a Süper Lig'den rakip çıktı.

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Göztepe'nin Trabzonspor'da kiralık oynayan Paul Onuachu için devreye girdiği belirtildi.

Bonservisi Göztepe'nin ortaklarından Sport Republic tarafından yöneltilen Southampton'ta bulunan Nijeryalı oyuncu için görüşmelerin başladığı iddia ediliyor.

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Göztepe Başkanı Rasmus Ankersen, Southampton'dan yapılacak olası transferlerin kulüpler, teknik heyetler ve futbolcuların şartlarının birbirine uyması halinde gerçekleşeceğini söylemişti.

Trabzonspor'a Onuachu için Süper Lig'den rakip! Transfer görüşmesi başladı - 1. Resim

GÖZTEPE'DEN ONUACHU'YA KANCA

 İddialı bir etakım oluşturmak isteyen Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov'un Paul Onuachu'ya sıcak baktığı belirtildi.

Piyasa değeri 12 milyon euro olan 29 yaşındaki oyuncu, 1.5 milyon euro bedelle Trabzonspor'a kiralanmıştı.

Bu sezon 23 resmi maça çıkan Onuachu, 15 gol ve 4 asist katkısında bulundu.

Düzenleyen:  - Spor
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