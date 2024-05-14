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Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Jose Mourinho, Fenerbahçe yolcusu

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Spor Haberleri

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü teknik direktör Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı. Yıldırım'ın sürpriz hamlesi Avrupa basınında ses getirdi.

Fenerbahçe camiasının efsane isimlerinden Aziz Yıldırım, başkan adaylığını açıklayarak Ali Koç'a rakip oldu.

Çarşamba günü basın toplantısı yapacak olan Yıldırım'ın Jose Mourinho hamlesi taraftarları heyecanlandırdı.

AZİZ YILDIRIM: MOURINHO İLE 2 SAAT GÖRÜŞTÜK

Şu an boşta olan Portekizli hocayla görüştüğünü duyuran Yıldırım, "Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'Bizim çocuğumuz' deyip o isimlerle devam etme lüksü yoktur. Fenerbahçe büyük hocalarla birlikte, büyük takımlarla mücadele etmelidir. Bu mücadele hem Türkiye'de hem yurt dışında olmalıdır. Türkiye'de Fenerbahçe muhakkak şampiyon olmalıdır, yurt dışında en azından final oynamalıdır. Bununla ilgili çalışmalar yaptık. Geçen hafta Mourinho ile yüz yüze görüştüm. 2 saat süren bir görüşme yaptık. Kendisine, 'Fenerbahçe'nin sana ihtiyacı var, senin de Fenerbahçe'ye ihtiyacın var' dedim. '3 başkan adayı olacak hangisi kazanırsa muhakkak Fenerbahçe'ye gel. Ben istiyorum diye gelme' dedim. 2003'te Porto'da başlayan çıkışını Fenerbahçe'de de yapabilirsin dedim. Memnuniyetle karşıladı. Arkadaşlarımla menajerleri arasındaki görüşmeler devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa basını Aziz Yıldırım'ı konuşuyor! Jose Mourinho, Fenerbahçe yolcusu - 1. Resim

AVRUPA BASINI FENERBAHÇE'Yİ MANŞETLERE TAŞIDI

Aziz Yıldırım'ın Mourinho ile ilgili yaptığı açıklamalar Avrupa basınında haber oldu.

The Sun, "Mourinho, 4 aylık işsizliğin ardından Avrupa devi Fenerbahçe'den teklif aldı."sözleriyle flaş gelişmeyi duyurdu.

İtalya basınından Football Italia, flaş gelişmeyi "Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevi için favori Jose Mourinho." olarak sayfalarına taşıdı.

İspanya'nın köklü medya organı AS ise "Mourinho'nun yeni adresi Türkiye olabilir." şeklinde yazdı.

Mourinho'nun ülkesi Portekiz'den Record, "Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, Mourinho'yu garanti etti", A Bola ise "Jose Mourinho, Fenerbahçe'ye yakın." başlığını attı.

Düzenleyen:  - Spor
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