Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı!

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçilirse dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli Teknik DirektörJose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı. Yıldırım, Mourinho ile görüşmesinde geçen diyalogları aktardı.

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Seçilmesi halinde Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlatacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe Kongresi'nde aday olacağımı açıklayacağım. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getireceğiz. Zaten Fenerbahçe büyüktür.

SEÇİLİRSEM MOURİNHO'YU GETİRECEĞİM

Küçük dokunuşlarla yapılan hataları, tribünleri, yönetimleri, 3 Temmuz'da olduğu gibi birleştirmek istemiyoruz. Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' dediği isimlerle devam etme lüksü yoktur. Büyük isimlerle yola devam etmelidir. Ben, geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. O da söylediklerimi memnuniyetle karşıladı. Görüşmelerimiz devam ediyor. Seçilirsem Mourinho'yu getireceğim.

NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ

Jose Mourinho Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izledi. Orada gördüklerini anlattı. Memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Ne kadar oyuncu isterse alacağız." ifadelerini kullandı.