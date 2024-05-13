Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı!

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı!

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı!

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Aziz Yıldırım, Fenerbahçe başkan adayı olduğunu açıkladı. Yıldırım, seçilirse dünyaca ünlü Teknik Direktör Jose Mourinho'yu getireceğini söyledi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, teknik direktörlük görevi için dünyaca ünlü Portekizli Teknik DirektörJose Mourinho ile görüştüklerini açıkladı. Yıldırım, Mourinho ile görüşmesinde geçen diyalogları aktardı. 

YÜZ YÜZE GÖRÜŞTÜM

Aziz Yıldırım şu ifadeleri kullandı:

Seçilmesi halinde Fenerbahçe'de yeni bir dönem başlatacağını söyleyen Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe Kongresi'nde aday olacağımı açıklayacağım. Biz kimseyle kavga etmeyeceğiz ama Fenerbahçe'nin büyüklüğünü daha büyük hale getireceğiz. Zaten Fenerbahçe büyüktür.

Aziz Yıldırım, Jose Mourinho ile görüştüğünü açıkladı! - 1. Resim

SEÇİLİRSEM MOURİNHO'YU GETİRECEĞİM

Küçük dokunuşlarla yapılan hataları, tribünleri, yönetimleri, 3 Temmuz'da olduğu gibi birleştirmek istemiyoruz. Artık Fenerbahçe'nin bu saatten sonra 'bizim çocuğumuz' dediği isimlerle devam etme lüksü yoktur. Büyük isimlerle yola devam etmelidir. Ben, geçen hafta Jose Mourinho ile yüz yüze görüştüm. O da söylediklerimi memnuniyetle karşıladı. Görüşmelerimiz devam ediyor. Seçilirsem Mourinho'yu getireceğim.

NE KADAR OYUNCU İSTERSE ALACAĞIZ

Jose Mourinho Konyaspor - Fenerbahçe maçını canlı izledi. Orada gördüklerini anlattı. Memnuniyet duyduk. Kendisi de çalışıyor. Ne kadar oyuncu isterse alacağız." ifadelerini kullandı.

 

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2 PKK'lı terörist daha Mehmetçiğe teslim olduKassam Tugayları sözcüsü Ebu Ubeyde duyurdu! İsrail yüzünden 4 esirle daha irtibat kesildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Final maçı öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber! Juventus milli yıldız için endişeli - SporFinal maçı öncesi Kenan Yıldız'dan kötü haber! Juventus milli yıldız için endişeliFenerbahçe ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Bonservisine 80 milyon Euro verilen yıldız isteniyor - SporFenerbahçe ve Galatasaray Casemiro'nun peşinde!Di Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklaması - SporDi Maria Beşiktaş'a gelecek mi? Benfica cephesinden Arjantinli hakkında transfer açıklamasıAziz Yıldırım, Fenerbahçe başkanlığına aday olduğunu duyurdu - SporAziz Yıldırım, başkanlığa aday olduğunu duyurduBeşiktaş'tan şampiyonluk hamlesi! Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandı - SporBeşiktaş'tan şampiyonluk hamlesi! Dusan Alimpijevic ile 2 yıllık sözleşme imzalandıTürkiye'de beğenilmedi, İtalya'da göz doldurdu! Igor Tudor fırtınası sürüyor - SporTürkiye'de beğenilmedi, İtalya'da göz doldurdu! Igor Tudor fırtınası sürüyor
Sonraki Haber Yükleniyor...