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Aziz Yıldırım kararını verdi! Bu hafta resmen açıklaması bekleniyor

Düzenleyen: / Kaynak: Sports Digitale
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Aziz Yıldırım kararını verdi! Bu hafta resmen açıklaması bekleniyor

Spor Haberleri  / Sports Digitale

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi için çalışmalar sürüyor. Geçtiğimiz günlerde Ali Koç, başkanlığa yeniden aday olduğunu açıklamıştı. Aday olup olmayacağı merak edilen Aziz Yıldırım ise kararını verdi.

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe, bir yandan da seçim hazırlıklarını sürdürüyor. Daha önce başkanlığa aday olduğunu açıklayan Sadettin Saran, Ali Koç ile yaptığı görüşme sonrası adaylıktan çekildi. Mevcut Başkan Ali Koç ise yeniden adaylığını duyurdu. 

Fenerbahçe'de yaşanan gelişmelerin ardından gözler eski başkan Aziz Yıldırım'a çevrildi. 

AZİZ YILDIRIM ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Sports Digitale'nin haberine göre; Fenerbahçe Kongre ve Divan üyeleri, Aziz Yıldırım'ın seçimli genel kurulda aday olması için noter imzalı beyanname toplamaya başladı.

Aziz Yıldırım'ın ise hafta içi düzenlenecek bir basın toplantısıyla Fenerbahçe başkan adaylığını açıklaması bekleniyor.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Sports Digitale
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