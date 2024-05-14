Derbide büyük şölen! Galatasaray kutlamalara hazırlanıyor

19 Mayıs’ta (19.05) oynanacak derbide sarı kırmızılılara şampiyonluk için Fenerbahçe karşısında beraberlik yetiyor. TFF’den Süper Kupa’yı talep eden sarı kırmızılılar, çifte kutlama yapacak...

Ligdeki en kritik virajlardan birini 90’da gelen galibiyet golüyle hasarsız atlatan Galatasaray, artık şampiyonluk için gün sayıyor. Karagümrük’ü 3-2 mağlup ederek Fenerbahçe ile arasındaki 6 puanlık farkı koruyan sarı kırmızılılar, 19 Mayıs Pazar günü oynanacak derbiyi şölen havasına çevirecek. Hem yönetim hem de taraftarlar derbi için özel hazırlıklara başladı. Galatasaray’a derbide alacağı 1 puan 24. şampiyonluk için yetiyor. Ancak teknik direktör Okan Buruk, şampiyonluğu zaferle taçlandırmak istiyor.

KUPAMIZI STADA GETİRİN

Galatasaray yönetimi derbi öncesinde kutlamalar için kolları sıvadı. İlk iş olarak TFF’den Süper Kupa’nın Rams Park’a getirilmesi talep edilecek. Lig şampiyonluğu için de 1 puanın yeterli olduğu hatırlatılıp şampiyonluk kupasının da getirilip getirilmeyeceği sorulacak. Sarı kırmızılı taraftarlar da derbiye özel koreografi hazırlayacak. Galatasaray için özel bir gün olarak benimsenen 19 Mayıs’taki (19.05) derbide sarı kırmızılılar derbiyi şölen havasına çevirecek. Şampiyonluk gelirse oyuncular statta tur atacak.

KIRILMADIK REKOR KALMADI

G.Saray, rekorları parçalaya parçalaya şampiyonluğa gidiyor. Haftalardır zirveden inmeyen sarı kırmızılılar galibiyet serisini Karagümrük karşısında 17’ye çıkarırken, yenilmezlik serisini de 24’e yükseltti. Ligdeki 18. deplasman galibiyetine ulaşan sarı kırmızılılar, Fenerbahçe’nin 93 puanlık rekorunu da iki maç kala 99’a çıkardı.