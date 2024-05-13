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Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00&#039;da oynanacak

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler GS - FB maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken derbi saat kaçta, hangi gün gibi sorular gündeme gelirken tarih bugün belli oldu.

Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan derbinin oynanacağı tarih merak edilirken bugün netleşti. GS ve FB'nin şampiyonluğunda büyük rol oynanacak olan karşılaşma ne zaman araştırılıyor. Detaylar...

TFF, mücadelenin oynanacağı tarihi 19 Mayıs Pazar günü olarak açıkladı. 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın sonucuyla beraber ligde kimin şampiyon olacağına dair detaylar belli olacak.

Galatasaray, dün akşam Karagümrük karşılaşmasından 3-2'lik skorla ayrılmasıyla beraber 99 puan oldu. Fenerbahçe ise Kayserispor maçını 3-0'lık skorla bitirirken 93 puan ile devam ediyor.

Derbide sarı kırmızılı takım berabere kalırsa veya kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00'da oynanacak - 1. Resim

Bu hafta oynanan mücadelelerin sonuçları şöyle:

36. haftanın sonuçları şöyle:

Hatayspor  2-1  Ankaragücü

A.Demirspor  1-6  Gaziantep

Fenerbahçe  3-0  Kayserispor

Trabzonspor  3-0  İstanbulspor

Kasımpaşa  3-1  Antalyaspor

Karagümrük  2-3  Galatasaray

Sivasspor  0-1  Başakşehir

Konyaspor  3-0  Samsunspor

FK Pendikspor  2-1  Rizespor

Alanyaspor  1-1  Beşiktaş

Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00'da oynanacak - 2. Resim

Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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