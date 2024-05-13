Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00'da oynanacak

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Mayıs 2024 09:48 - Güncelleme: 13 Mayıs 2024 09:55 - Güncelleme:

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Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler GS - FB maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken derbi saat kaçta, hangi gün gibi sorular gündeme gelirken tarih bugün belli oldu.