Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs günü 19.00'da oynanacak
Haberler Haberleri / Türkiye Gazetesi
Süper Lig'de heyecan devam ederken futbolseverler GS - FB maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ederken derbi saat kaçta, hangi gün gibi sorular gündeme gelirken tarih bugün belli oldu.
Süper Lig'in 37. haftasında gerçekleşecek olan derbinin oynanacağı tarih merak edilirken bugün netleşti. GS ve FB'nin şampiyonluğunda büyük rol oynanacak olan karşılaşma ne zaman araştırılıyor. Detaylar...
TFF, mücadelenin oynanacağı tarihi 19 Mayıs Pazar günü olarak açıkladı. 19.00'da başlayacak olan karşılaşmanın sonucuyla beraber ligde kimin şampiyon olacağına dair detaylar belli olacak.
Galatasaray, dün akşam Karagümrük karşılaşmasından 3-2'lik skorla ayrılmasıyla beraber 99 puan oldu. Fenerbahçe ise Kayserispor maçını 3-0'lık skorla bitirirken 93 puan ile devam ediyor.
Derbide sarı kırmızılı takım berabere kalırsa veya kazanırsa şampiyonluğunu ilan edecek.
Bu hafta oynanan mücadelelerin sonuçları şöyle:
36. haftanın sonuçları şöyle:
Hatayspor 2-1 Ankaragücü
A.Demirspor 1-6 Gaziantep
Fenerbahçe 3-0 Kayserispor
Trabzonspor 3-0 İstanbulspor
Kasımpaşa 3-1 Antalyaspor
Karagümrük 2-3 Galatasaray
Sivasspor 0-1 Başakşehir
Konyaspor 3-0 Samsunspor
FK Pendikspor 2-1 Rizespor
Alanyaspor 1-1 Beşiktaş
Kaynak: Türkiye Gazetesi