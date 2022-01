Türkiye Gazetesi

Sağlık açısından spor yapmak oldukça önemli. Hem kolay hem de en zevkli egzersizlerden biri ise yürüyüştür. Düzenli olarak yürüyüş yapmak ve her gün 10 bin adım atmak yağ yakımını hızlandırıyor, kalp damar hastalıkları riskini azaltıyor. Faydaları nedeniyle her gün yürüyüş yapan pek çok kişi mevcut. Bu kişiler 10 bin adım kaç kalori yaktırır sorusunun cevabını merak ediyor. İşte bu sorunun cevabı ve her gün 10 bin adım atmanın faydaları…

10 BİN ADIM KAÇ KALORİ YAKMAYI SAĞLAR?

Günlük 10 bin adım atmak yaklaşık olarak 500 kalori (kcal) harcamayı sağlar. 1 kilo vermek için her gün düzenli olarak 10 bin adım atıldığında 2 haftada 1-1,5 kadar zayıflamak mümkündür. Kişinin yaşına ve cinsiyetine göre vereceği kilo miktarı artış gösterebilir.

10 BİN ADIM KAÇ KİLOMETRE EDER?

10 bin adım yaklaşık 8 km ile 9 km arasında mesafeye eşittir. Bu uzun mesafede tempolu yürüyüş ve koşu ile yakılan kalorinin artması sağlanabilir. Yapılan araştırmalara göre 10 bin adım kaç kalori diye araştırıldığında otalama 500 kalori cevabı alınır.

Yürüyüş yaparken kan basıncı düzene girer, mutluluk hormonu artar, bu da strese çok iyi gelir.

10 BİN ADIM KAÇ DAKİKADA ATILIR?

Yavaş yürüyen ve dakikada 80 adım atan bir kişi, 10 bin adımı ortalama 120-130 dakikada atar. Dakikada 100 adım atan ve orta tempoda yürüyen bir kişi 100-120 dakika içinde 10 bin adım atmış olur. Tempolu yürüyen ve dakikada 120 adım atan bir kişi ise 80-90 dakikada 10 bin adımı tamamlar.

GÜNDE 10 BİN ADIM ATMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Günlük olarak 10 bin adım atmanın sağlık için birçok faydası vardır:

-Uykusuzluk problemlerini giderir.

-Kalp damar hastalarına karşı korur.

-Metabolizmayı hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olur.

-Kişinin kendini enerjik hissetmesini sağlar.

- Vücudun esneklik kazanmasına yardımcı olur.

