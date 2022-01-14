Türkiye Gazetesi

Hong Konglu bilim adamları, Omicron varyantıyla mücadelede alınması gereken önlemler konusunda bilgi verdi.

ÇİFT MASKE UYARISI

Hong Kong Çin Üniversitesi’nde görevli olan profesör David Hui, Omicron’a karşı çift maske takılması gerektiğinin altını çizdi. Profesör Hui, “Cerrahi maske üzerine bezden yapılma maske takılması da cerrahi maskede oluşabilecek boşlukları kapatabilir” şeklinde konuştu. Hui ayrıca risk grubundakilerin, toplu taşıma kullananların ve salgının yoğun olduğu bölgelerdeki insanların bu kurala sıkı sıkıya uymaları gerektiğini vurguladı.

RİSK GRUBUNDAKİLER DİKKAT!

Ünlü mikrobiyolog Yuen Kwok-Yung da benzer bir açıklama yaptı. Kwok-Yung, “Kronik hastalığı olanlar ya da Covid-19 aşısı olmayanlarla birlikte havalimanlarında çalışanlar gibi yüksek risk altında görev yapanlar çift maske takmalı” dedi.

Çift maskenin daha etkili olduğuna dair birçok çalışma mevcut.

TEK MASKEDEN DAHA FAZLA KORUYOR

Daha önce ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan bir araştırma da çift maske takmanın, Covid-19’a karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koymuştu. Araştırmada, solunum yapabilen iki yapay kafadan birine tek, diğerine de iki maske takılarak, yaklaşık iki metre mesafeden üzerlerine Covid-19 partikülleriyle aynı boyutta partiküller püskürtüldü. Araştırmacılar, bir maske takılan yapay kafada püskürtülen partiküllerin yüzde 40’ının engellendiğini görürken, iki maske takılan yapay kafada ise yüzde 80’inin engellendiğini tespit etti.

Toplu taşıma kullananlara uyarı: Virüse karşı çift maske ya da N95 takın Covid-19 ile diğer virüslerin sebep olduğu üst solunum yolu enfeksiyonlarının belirtilerinin benzer olduğuna dikkat çeken Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Rıdvan Karaali, maske kullanımına ilişkin de bir uyarı yaptı. Karaali, toplu taşıma gibi kapalı alanlarda “çift maske ya da N95 takılmalı” tavsiyesinde bulundu.

Çift maske Kovid-19'a karşı daha fazla koruma sağlıyor ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yapılan araştırma, çift maske takmanın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı tek maskeye oranla iki kat daha fazla koruma sağladığını ortaya koydu.