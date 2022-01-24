Türkiye Gazetesi

Beyin ve uyku arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmalar bize pek çok konuda ışık tutuyor. Uyuduğumuzda beynimizin hiçbir zaman tam olarak dinlenmediğini zaten biliyorduk. Bunun sebebi ise, organlarımızın çalışmasını ve nefes almamızı sağlaması.

Yeni bir araştırmada bilim insanları, beynin tek görevinin bunlar olmadığını ortaya koydu. Çalışmaya göre, uyurken tanımadığınız bir ses konuştuğunda, beyin yabancılardan gelebilecek olası tehditlere karşı tetikte kaldığı için alarma geçebiliyor.

UYKU SIRASINDA BEYİN ALARMA GEÇTİ

Çalışmayı yapmak için Salzburg Üniversitesinden Manuel Schabus ve ekibi, iki gece boyunca uyku laboratuvarında 17 kişiyi izledi. Ekip, bu sayede beynimizin çevremizi nasıl izlediğini gördü.

Deneydeki katılımcılar ilk gece uyku laboratuvarındaki çevreye alıştı. Ancak ikinci gece bilim insanları, insan seslerinin bulunduğu bir kaydı katılımcılar uyurken oynattı. Bu seslerden bazıları tanıdık iken bazıları yabancıydı. Seslerden ikisi tanıdık olmayan kişilere ait iken, diğeri uyuyan kişiye aitti. Araştırmacılar, yabancı bir ses duyduğunda uyuyan kişilerin yavaş ve izole bir beyin dalgası türü olan K kompleksinde bir artış fark etti.

Bu beyin dalgası (K-kompleksi), bir rahatsızlığa karşı tepkiyi gösteriyor. Böylece çalışma, tanıdık olmayan seslerin, uyuyan insanları tanıdık seslerden daha fazla rahatsız ettiğini ortaya koydu. New Scientist'in haberine göre, Oxford Üniversitesinden Julie Darbyshire, “Hastanede yatan hastalarda uyumakta çok zorlandıklarında bu etkileri görüyoruz.” dedi.

Bununla birlikte, araştırmacılar, gecenin ilerleyen saatlerinde bu tanıdık olmayan seslerden dolayı aktifleşen K-komplekslerinin sayısının azaldığını buldu. Bilim insanlarına göre bu durum, bilinçsizken bile bir şeyler öğrenebileceğimizi gösteriyor.

Elektronik sigara beyin gelişimini olumsuz etkiliyor Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubunun hazırladığı raporda masum gibi gösterilen elektronik sigaranın gençler üzerinde büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Sonunda bu da oldu! Beyin çipi yoluyla ilk tweet Amyotrofik Lateral Skleroz (ALS) hastası bir erkek Synchron tarafından geliştirilen beyin çipi sayesinde düşünce yoluyla tweet attı.