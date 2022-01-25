Türkiye Gazetesi

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Çalışma sonuçlarına göre büyük dedeleri 13 yaşından önce sigara içen kızların vücut ağırlığı diğer kızlardan 6 kilo, dedesi ergenlikten önce sigara içenlerin vücut ağırlığı diğerlerinden 5,5 kilo fazla. Araştırma sigara kullanımının olumsuz etkilerinin dört kuşağa yayılabileceğini, vücut yağlanmasını artırabileceğini ortaya koyuyor. Araştırmacılar, sigaranın geçmiş nesillerde DNA’yı değiştirerek daha sonraki nesilleri etkilediğini ifade ediyor.

Elektronik sigara beyin gelişimini olumsuz etkiliyor Türk Toraks Derneği Tütün Çalışma Grubunun hazırladığı raporda masum gibi gösterilen elektronik sigaranın gençler üzerinde büyük bir tehlike oluşturduğuna dikkat çekildi.

Marketler ekmek ve sigara satamayacak TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketler ekmek ve sigara satamayacak. Bu ürünleri sadece bakkallar satacak" açıklamasında bulundu